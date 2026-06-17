Ar vairāk nekā 60 spēkratu dalību aizvadīts "Ignitis ON" elektroauto rallijs
Pagājušajā nedēļas nogalē, no 12. līdz 14. jūnijam, norisinājās jau divpadsmitas “Ignitis ON” elektroauto rallijs maršrutā Kauņa-Cēsis-Tartu, kurā piedalījās vairāk nekā 60 dažādu modeļu elektroauto, kas tika dalīti četrās auto klasēs.
“Ignitis ON” elektroauto sacensības ik gadus ir iespēja praksē pārbaudīt un izmēģināt gan jaunākos elektroauto modeļus, gan uzlādes tīklu. Neierastā rallijā, kas notiek pa publiskajiem ceļiem, ievērojot satiksmes noteikumus, dažādās kategorijās triumfēja komandas ar BMW, "Renault", VW un "Tesla" elektroauto modeļiem.
Jāatzīmē, ka vairāki elektroauto aptuveni 530 kilometru garo maršrutu veica bez apstāšanās, savukārt lielākā daļa uzlādei apstājās tikai vienu reizi. Sacensību dalībnieki startēja Kauņā, centrā “Zinātnes sala” (“Mokslo sala”), piestāja Cēsīs Kosmosa izziņas centrā, bet finišēja Tartu “AHHAA” zinātnes centrā, pierādot, ka elektromobiļi ir lieliski piemēroti gan gariem biznesa braucieniem, gan tūrisma ceļojumiem.
Visi sacensību dalībnieki tika sadalīti divās kategorijās – “Tūrisma” un “Biznesa”, un katrā no tām - četrās klasēs atbilstoši ražotāja norādītajam nobraukuma attālumam. Abu kategoriju komandām bija stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Labākus rezultātus noteica precīzāka navigācija, kā arī spēja izvairīties no laika vai kilometru soda punktiem par dažādiem pārkāpumiem. Pārkāpumu konstatēšanā palīdzēja visos automobiļos uzstādītās “BlackVue” kameras, kas tiešraidē pārraidīja attēlu. Sacensības norisinājās uz publiskajiem ceļiem, un dalībnieki drīkstēja izmantot tikai publiski pieejamo uzlādes infrastruktūru.
“Biznesa” kategorijas komandām, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, bija pēc iespējas ātrāk jānokļūst Tartu. Kopvērtējumā uzvaru izcīnīja komanda “BMW Lietuva 2” ar “BMW iX3”, kas distanci veica 6 stundās un 43 minūtēs. Otro vietu ieguva komanda “Latvijas Elektroauto biedrība” ar “Volvo ES90”, kas atpalika vien par 4 minūtēm, bet vēl minūti vēlāk finišu sasniedza “Porsche Lietuva” komanda ar “Porsche Macan”.
“Tūrisma” ieskaites dalībnieki varēja izvēlēties jebkuru maršrutu starp Kauņu un Tartu, apmeklēt interesantākās Baltijas valstu vietas un astoņu stundu laikā nobraukt pēc iespējas vairāk kilometru. Šajā kategorijā kopvērtējumā triumfēja ekipāža “BMW Lietuva 1”, kas ar “BMW iX3” veica pat 672 kilometrus. Viņiem otrajā vietā sekoja komanda “Autojuta” ar “Audi A6 Sportback e-tron”, kas nobrauca 656 km, bet trešie šajā grupā bija komanda “SWITCH2EV” ar “VW ID.7 Pro S”, kas paveica 591 km.
Abas kopvērtējumā uzvarējušās ekipāžas saņēma arī papildu balvas no apdrošināšanas sabiedrības IF. Savukārt “APVA” balvu par atbildīgāko braukšanu ieguva komanda “Autobrava motors”, kas sacensību laikā nesaņēma nevienu sodu.
Sacensības apliecināja, ka elektroauto ir piemēroti gariem braucieniem - ātrās uzlādes staciju šobrīd ir vairāk nekā pietiekami, un “Ignitis ON” turpina paplašināt savu uzlādes tīklu Baltijas valstīs. Daudzu ekipāžu dalībnieki atzina, ka paši bijuši pārsteigti par to, cik lielus attālumus mūsdienu elektromobiļi spēj veikt bez uzlādes, ja tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums un gudri plānots maršruts.