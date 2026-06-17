Svarīga informācija pacientiem: kā Jāņu brīvdienās strādās Austrumu slimnīca
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) 23. un 24. jūnijā ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti, informēja slimnīcā.
Savukārt 22. jūnijā ārstniecības procesa struktūrvienībās darbdiena netiks pārcelta, tāpēc ambulatoros pakalpojumus sniegs bez izmaiņām - atbilstoši pieņemšanu un izmeklējumu pieraksta laikiem. Šajā dienā zvanus pieņems arī Austrumu slimnīcas vienotais pieraksta tālrunis 67000610. Darbdienās pieraksta tālruņa darbalaiks ir no plkst. 8 līdz 17.
Savukārt 23. un 24. jūnijā, kas ir valsts noteiktās Jāņu brīvdienas, RAKUS ambulatoros pakalpojumus nesniegs un zvanus nepieņems arī vienotais pieraksta tālrunis. Slimnīca šajā laikā aicina pierakstīties elektroniski vietnē "eveselibaspunkts.lv".
Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika, kā arī stacionāra "Biķernieki" acu traumpunkts Jāņu brīvdienās strādās bez pārtraukuma, visu diennakti nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem akūtā veselības stāvoklī.
Arī sestdien, 27. jūnijā, kas daudzās organizācijās noteikta kā pārceltā darbdiena, RAKUS ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti un nestrādās vienotais pieraksta tālrunis. Slimnīcā skaidro, ka šāda kārtība noteikta, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību, novērstu pārpratumus un pacientiem neradītu papildu izmaiņas jau ieplānotajās vizītēs un izmeklējumos. Medicīnas iestādēs darbdienu pārcelšana nav vienkārši piemērojama visiem procesiem, jo slimnīcā ārstniecība, pacientu aprūpe un uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti.