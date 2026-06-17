Latvija un ASV stiprina sadarbību kvantu tehnoloģiju, 6G un aizsardzības inovāciju jomā
Ārlietu ministre Baiba Braže tikās ar ASV delegāciju, kas Latvijā ieradusies Eiropas Savienības un ASV topošo līderu programmas (EU–US Emerging Leaders Visitors Programme) vizītē. Tās laikā delegācija iepazinās ar Latvijas sasniegumiem un attīstības iecerēm kvantu tehnoloģiju, 6G sakaru, militārās mobilitātes un aizsardzības inovāciju jomās.
Tikšanās laikā abas puses uzsvēra Latvijas un ASV ciešo un sekmīgo sadarbību, kas balstīta kopīgās interesēs un vērtībās. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai drošības, aizsardzības spēju stiprināšanas un robežu drošības jautājumos.
Sarunā B. Braže uzsvēra, ka Latvija mērķtiecīgi stiprina savu lomu kā Eiropas inovāciju un transporta centrs, izmantojot stratēģisko ģeogrāfisko pozīciju, attīstītu infrastruktūru un strauji augošu inovāciju ekosistēmu. Diskusijā īpaši izcelts potenciāls sadarbības padziļināšanai ar ASV aizsardzības industrijā, tai skaitā kvantu, dronu un 6G tehnoloģiju attīstībā. Tāpat ministre akcentēja, ka Latvija aktīvi attīsta militāro mobilitāti, kas ir būtiska gan NATO spēju stiprināšanai, gan sabiedroto ātrai un efektīvai pārvietošanai reģionā.
Ministre norādīja, ka transatlantiskā partnerība ir Latvijas ārpolitikas stūrakmens, un šāda sadarbība ar perspektīvajiem ASV profesionāļiem ir būtiska, lai veidotu stabilus pamatus ilgtermiņa sadarbībai.