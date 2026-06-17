Auto paliek stāvvietās? Rīdzinieki vasarā maina pārvietošanās paradumus
Vai elektroskūteri Latvijā no sezonālas izklaides daudz biežāk kļūst par pilnvērtīgu ikdienas transporta līdzekli? Jā, īpaši vasarā, kad Rīgas ielās pieaug satiksmes intensitāte, sastrēgumi un pārvietošanās izmaksas. Tādēļ arvien vairāk rīdzinieku meklē alternatīvu automašīnai, kā nokļūt galamērķī ātrāk, lētāk un bez lieka stresa.
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3 iemesli, kāpēc auto vasarā biežāk tiek atstāts mājās
Korķi, stāvvietas un degvielas izmaksas ir galvenie iemesli, kādēļ vasarā, īpaši Rīgā, automašīna bieži zaudē savu galveno priekšrocību - ātrumu. Piecu minūšu brauciens pilsētas centrā nereti pārvēršas pusstundu ilgā stāvēšanā sastrēgumos, vienlaikus patērējot vairāk laika un degvielas nekā sākotnēji plānots. Turklāt bieži nākas veltīt papildu laiku stāvvietas meklēšanai.
Tikmēr elektroskūteris ļauj tos pašus ikdienas maršrutus veikt daudz ātrāk un vienkāršāk. Ceļš uz darbu, sporta zāli, tikšanos ar klientu, veikalu vai sabiedrisko transportu bieži aizņem ievērojami mazāk laika. Tieši tāpēc daudziem tas kļūst par efektīvu pārvietošanās risinājumu pavasara, vasaras un rudens sezonā, kad lielākā daļa ikdienas braucienu nepārsniedz dažus kilometrus.
Ja agrāk cilvēks automātiski izvēlējās automašīnu pat 3-5 kilometru braucienam, tad šobrīd arvien vairāk pilsētnieku šādam attālumam izvēlas elektroskūteri.
Izvēli pastiprina arī tas, ka elektroskūteris neaizņem daudz vietas, ir viegli novietojams un lieliski piemērots pilsētas videi. Protams, tas nav pilnvērtīgs automašīnas aizstājējs visās dzīves situācijās, tomēr daudziem tas kļūst par gudru un ekonomiski pamatotu risinājumu ikdienas pārvietošanās vajadzībām.
5 cilvēku grupas, kuras biežāk izvēlas elektroskūterus
Elektroskūterus īpaši bieži izvēlas cilvēki, kuru ikdienā svarīga ir mobilitāte, elastība un laika plānošana. Ja eksistē veids, kā līdz birojam vai tikšanās vietai nokļūt ātrāk un lētāk, izvēle kļūst loģiska.
Programmētāji
IT speciālistiem vienkāršība un laiks bieži ir vērtīgākais resurss. Ja ceļš līdz birojam vai kopstrādes telpai aizņem 15 minūtes ar elektroskūteri, bet 30 minūtes ar auto, izvēle kļūst pašsaprotama .
Mārketinga speciālisti
Tikšanās ar klientiem, pasākumi, filmēšanas, fotosesijas un darbs vairākās lokācijās vienas dienas laikā. Mārketinga speciālistiem mobilitāte bieži ir darba sastāvdaļa, neuztraucoties par stāvvietām vai kavēšanos satiksmes dēļ.
Fotogrāfi un video operatori
Daudzām fotosesijām un filmēšanām pilsētā nav nepieciešams auto. Elektroskūteris ļauj ātri nokļūt uzņemšanas vietās un ietaupīt laiku.
Studenti
Studenti bieži dzīvo starp vairākām vietām vienlaikus - mājām, universitāti, bibliotēku, darbu un draugiem. Ne visiem ir automašīna, bet sabiedriskais transports ne vienmēr ir ātrākais risinājums. Tas ir ērts veids kā neplānot dienu pēc autobusu sarakstiem.
Pašnodarbinātie
Pašnodarbinātie parasti ļoti labi zina, cik maksā viņu darba stunda. Tieši tāpēc viņi arvien biežāk izvēlas risinājumus, kas ļauj ietaupīt ne tikai naudu, bet arī laiku. Jo mazāk laika pavadīts korķos, jo vairāk uzmanības iespējams veltīt klientiem un darbam.
Elektroskūteris arvien biežāk kļūst par rīku produktivitātei, ne tikai kalpo kā pārvietošanās līdzeklis.
Vai elektroskūteri pērk tikai par saviem līdzekļiem?
Lai gan daudzi elektroskūteri ir ievērojami lētāki par automašīnām, kvalitatīvāki modeļi ar lielāku nobraukumu, jaudīgāku motoru un labāku amortizāciju var maksāt vairākus simtus un pat vairāk par tūkstoti eiro. Tāpēc daļa pircēju visbiežāk izvēlas preču vai patēriņa kredītu, maksājumu sadalot garākā termiņā.
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Kā izvēlēties piemērotu elektroskūteri?
Pirms pirkuma ir svarīgi saprast, kur un cik bieži elektroskūteris tiks izmantots. Ja braucieni būs īsi un galvenokārt pa pilsētas centru, pietiks ar vieglāku un kompaktāku modeli. Savukārt, ja ikdienas maršruts ir garāks, svarīgāka kļūst baterijas ietilpība, nobraucamais attālums un braukšanas komforts.
KuKirin G2 - piemērots ikdienas pilsētas braucieniem, nodrošinot līdz pat 45 kilometru nobraukumu ar vienu uzlādi. Enerģijas patēriņš vienai pilnai uzlādei ir 720 Wh, kur aptuvenās elektrības izmaksas šādam attālumam ir tikai ap 0,07 eiro.
Savukārt KuKirin G2 Max paredzēts tiem, kuri ikdienā veic garākus maršrutus. Ar vienu uzlādi iespējams nobraukt līdz pat 75 kilometriem, bet pilnas uzlādes enerģijas patēriņš ir 648 Wh. Aptuvenās izmaksas uz 75 kilometru nobraukumu ir tikai 0,10 eiro.
Savukārt tiem, kuri apsver ne tikai elektroskūteri, bet arī elektrisko velosipēdu, interesants risinājums var būt ADO Air 20S. Kas ar vienu uzlādi spēj nodrošināt līdz pat 75 kilometru nobraukumu, patērējot 346 Wh elektroenerģijas, kas izmaksu ziņā ir vien 0,04 eiro par pilnu uzlādi.
Šādi piemēri labi parāda, kāpēc daudzi pilsētnieki elektroskūterus un citu e-transportu uztver ne tikai kā ērtu, bet arī kā ekonomiski ļoti izdevīgus pārvietošanās risinājumus.
Mobilitāte mainās - auto vairs nav galvenā izvēle
2026. gadā pārvietošanās pilsētā kļūst arvien praktiskāka. Cilvēki vairs nedomā tikai kategorijās “auto vai sabiedriskais”. Arvien vairāk tiek kombinēti vairāki risinājumi - auto, vilciens, autobuss, velosipēds, elektroskūteris, skrituļdēlis vai iešana ar kājām.
Tieši šī kombinētā pārvietošanās cilvēkiem ļauj ietaupīt. Tas nenozīmē, ka auto daudzās mājsaimniecībās tiek pārdots, bet tas galvenokārt paliek situācijām, kur tas tiešām ir vajadzīgs, pārējo laiku iztiekot ar citām alternatīvām.
Vai elektroskūteris ir piemērots Tev?
Elektroskūteris var būt piemērota izvēle tiem, kuri:
- lielākoties pārvietojies pilsētā;
- regulāri sastopas ar sastrēgumiem;
- maksā par stāvvietām vai pavada laiku tās meklējot;
- vēlas samazināt ikdienas transporta izdevumus;
- novērtē savu laiku un iespēju precīzāk plānot to;
- ikdienā veic vairākus īsus braucienus dažādās pilsētas vietās.
"Daudzi sākotnēji elektroskūteri iegādājas kā sezonālu transporta līdzekli vai alternatīvu automašīnai vasaras periodā. Taču pēc dažiem mēnešiem nereti atzīst, ka tas kļuvis par vienu no biežāk izmantotajiem transportlīdzekļiem ikdienā," stāsta e-skuteri.lv pārstāvji.
Plānojot elektroskūtera iegādi, e-skuteri.lv pieejams plašs e-transporta klāsts. Savukārt eLizings.lv palīdz salīdzināt finansējuma piedāvājumus, lai izvēlētais pirkums būtu arī finansiāli pārdomāts.