Rietumu Banka piešķir "Astor Group" teju 6 miljonu eiro kredītu dzīvojamajam projektam Torņakalnā
Rietumu Banka ir izsniegusi 5,95 miljonu eiro kredītu nekustamā īpašuma attīstības projektam Rīgā, Biešu ielā 9. Finansējums piešķirts SIA “BI9”, kas ietilpst "Astor Group" uzņēmumu grupā.
Finansējums paredzēts divu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībai projektā “Bordo rezidences”, kur kopumā plānots izveidot 74 modernus dzīvokļus. Projekts atrodas perspektīvā Rīgas apkaimē – Torņakalnā – un ir vērsts uz kvalitatīva un energoefektīva mājokļu piedāvājuma paplašināšanu pilsētā. Būvniecība norit atbilstoši grafikam: jau atzīmēti spāru svētki, un objekta nodošana ekspluatācijā plānota 2026. gada izskaņā.
“Bordo rezidences” ir energoefektīvs dzīvojamais projekts ar pilnu apdari, kas apvieno mūsdienīgu arhitektūru ar apkaimes vēsturisko vidi. Dzīvokļi – no vienas līdz četrām istabām – piedāvā balkonus vai terases, trīskāršos logus, siltās grīdas un ventilāciju ar rekuperāciju. Teritorijā paredzētas elektroauto uzlādes stacijas, velonovietnes, bērnu laukums un apzaļumotas atpūtas vietas.
Šis ir piektais lielais kreditēšanas darījums starp Rietumu Banku un "Astor Group", apliecinot ilgtermiņa partnerības attiecības, kas aptver nekustamā īpašuma dažādus segmentus – no viesmīlības un komercīpašumiem līdz dzīvojamajam fondam.
"Torņakalns ir viens no Rīgas dinamiskāk attīstošajiem rajoniem, un “Bordo rezidences” ir projekts, kas šo attīstību papildina ar pārdomātu pieeju un augstu kvalitātes latiņu. Mūsu prioritāte ir ilgtermiņa attiecību veidošana ar uzņēmējiem, kuri prot stratēģiski plānot un realizēt savas ieceres – un "Astor Group" to ir pierādījusi ne reizi vien. Esam gandarīti turpināt šo sadarbību," saka Artūrs Jukšs, Rietumu Bankas valdes loceklis un Kredītu pārvaldes vadītājs.
"Mūsu sadarbība ar Rietumu Banku aizsākās ar apjomīgu viesnīcu portfeļa finansējumu, turpinājās ar komerciālo nekustamo īpašumu segmentu, un tagad esam kopā arī dzīvojamā nekustamā īpašuma jomā. Šī secība nav nejauša – abu pušu savstarpēja uzticēšanās un izpratne par biznesa būtību dod iespēju strādāt efektīvi un ar pārliecību. “Bordo rezidences” ir mūsu nākamais solis, un esam gandarīti, ka Rietumu Banka atkal ir mūsu sadarbības partneris," norāda Roberts Šlegelmilhs, "Astor Group" finanšu direktors.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
Par "Astor Group"
"Astor Group" ir starptautisks holdinga un investīciju uzņēmums ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi. Latvijā grupa jau vairāk nekā 20 gadus attīsta nekustamo īpašumu projektus dažādos tirgus segmentos — tai pieder vairākas viesnīcas Rīgā, kas darbojas ar "Radisson" zīmoliem, kā arī realizēti vairāki projekti dzīvojamo un komercīpašumu segmentā.