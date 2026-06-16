Latvijas "deep tech" ekosistēma veiksmīgi sevi prezentē Amsterdamas samitā
Latvijas zinātnē balstīto tehnoloģiju jeb "deep tech" ekosistēma ar līdz šim lielāko delegāciju veiksmīgi piedalījusies “Hello Tomorrow Global Summit 2026” Amsterdamā. Pasākumā Latvijas inovāciju potenciālu prezentēja vairāk nekā 75 uzņēmēju, pētnieku, investoru un organizāciju pārstāvju.
Pirmo reizi samitā Latvija bija pārstāvēta ar vienotu nacionālo delegāciju, ko organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar biomedicīnas un fotonikas pētniecības platformu BioPhoT un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru (RITA). Trīs dienu programmas laikā Latvijas pārstāvji demonstrēja valsts inovāciju potenciālu starptautiskai auditorijai, kurā bija vairāk nekā 3000 dibinātāju, investoru, korporāciju un zinātnieku no visas pasaules. Delegācija bija līdz šim lielākā Latvijas pārstāvniecība Hello Tomorrow samita vēsturē.
“Dalība "Hello Tomorrow" jau trešo gadu pēc kārtas apliecina, ka Latvijas zinātnē balstīto tehnoloģiju ekosistēma spēj ne tikai sevi veiksmīgi pieteikt starptautiskā mērogā, bet arī nostiprināt savas pozīcijas starp pasaules vadošajiem inovāciju centriem. Šogad īpaši gandarī fakts, ka Amsterdamā Latvija bija pārstāvēta ar līdz šim lielāko delegāciju un ka Latvijas uzņēmumi turpina gūt starptautisku atzinību visdažādākajās tehnoloģiju jomās – no enerģētikas un kosmosa tehnoloģijām līdz biomedicīnai un aizsardzības risinājumiem. Tas apliecina, ka Latvijas inovāciju ekosistēmas attīstība ir mērķtiecīga un ilgtspējīga," norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas stendā divu dienu laikā tika prezentēti 10 zinātnē balstīto tehnoloģiju uzņēmumi un 10 BioPhoT komercializācijas projekti, savukārt Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra (RITA) vadīja 10 investīcijām gatavu uzņēmumu dalību pirms samita notiekošajā investoru dienā. Samitā piedalījās arī desmitiem pētnieku, universitāšu pārstāvju un citu Latvijas ekosistēmas dalībnieku. Latvijas pārstāvji piedalījās investoru tikšanās, prezentācijās, tematiskajos paneļos un vairākos starptautiskos sadarbības pasākumos, demonstrējot Latvijas potenciālu aizsardzības tehnoloģiju, biomedicīnas, fotonikas, kosmosa tehnoloģiju, enerģētikas un moderno materiālu jomās.
Īpašu starptautisku atzinību guva Latvijas uzņēmums “Naco Technologies”, kas tika iekļauts Hello Tomorrow 100 perspektīvāko zinātnē balstīto tehnoloģiju jaunuzņēmumu sarakstā. Uzņēmumam prezentējot savu risinājumu uz samita galvenās skatuves, tas saņēma augstāko žūrijas vērtējumu enerģētikas kategorijā. Uzņēmuma panākumus papildina arī nesen gūtais novērtējums Ziemeļeiropas vadošajā zinātnē balstīto tehnoloģiju konferencē “Deep Tech Atelier 2026”, kur “Naco Technologies” uzvarēja starptautiskā jaunuzņēmumu ideju prezentāciju konkursa “Cross-sector” kategorijā un saņēma LIAA speciālbalvu. Tāpat starptautisku uzmanību Hello Tomorrow samitā izpelnījās vairāki citi Latvijas uzņēmumi un projekti, tostarp “AiSAT”, “OLEC Technology” un “SwyTest”. Kopumā astoņiem Latvijas uzņēmumiem tika piešķirts īpašais “Deep Tech Pioneers” statuss. Tādējādi pēdējo gadu laikā šo atzinību saņēmuši jau vairāk nekā 30 Latvijas uzņēmumi, apliecinot valsts pieaugošo konkurētspēju starptautiskajā zinātnē balstīto tehnoloģiju vidē.
Latvija samita pirmajā dienā organizēja arī Baltijas valstu un Ukrainas zinātnē balstīto tehnoloģiju ekosistēmu kopīgu pasākumu, izceļot reģiona straujo izaugsmi un sadarbības potenciālu starptautiskajā inovāciju vidē. Pasākums pulcēja vairāk nekā 120 investorus, uzņēmumus un citus interesentus. Tajā sevi prezentēja astoņi Latvijas uzņēmumi, Latvijas ekosistēmu pārstāvēja Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.LV” vadītājs Roberts Alhimionoks, bet ar Latvijas aizsardzības tehnoloģiju nozares stiprajām pusēm dalījās UniLab Defence un NATO DIANA Latvia vadītājs Andris Baumanis.
Latvija "Hello Tomorrow Global Summit" ir pārstāvēta jau trešo gadu pēc kārtas. Pērn samits norisinājās Parīzē. 2025. gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) parakstīja sadarbības memorandu ar Hello Tomorrow vadību, padziļinot sadarbību visa gada garumā. Šīs partnerības ietvaros Hello Tomorrow ir kļuvis arī par vienu no stratēģiskajiem partneriem Baltijas vadošajai zinātnē balstīto tehnoloģiju konferencei “Deep Tech Atelier”, kas ik gadu norisinās Rīgā.