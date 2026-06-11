Protesta akcija pret "Bolt"
Rīgā pirmdien vairāki simti taksometru vadītāju devušies protesta braucienā pret "Bolt" īstenoto politiku.
Taksometru nozare gatavo jaunu triecienu “Bolt”: apstrīdēs KP lēmumu un sola plašāku protestu visā Latvijā
Taksometru asociācijas un organizācijas plāno apstrīdēt Konkurences padomes (KP) lēmumu, kurā nav konstatēta kopbraukšanas platformas "Bolt" dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kā arī plāno rīkot vēl vienu protesta akciju, informēja Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācijas (LPKAA) valdes priekšsēdētāja Ella Petrova.
Taksometru pārvadātāji nepiekrīt KP lēmumam un to mēneša laikā pārsūdzēs Administratīvajā apgabaltiesā. Vienlaikus tuvākajā laikā tiks izziņots datums jaunai un plašākai protesta akcijai visā Latvijā, nekā tā bija šogad aprīlī.
Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācijas (LVTNDDO) valdes loceklis Aleksejs Ignatjevs norāda, ka īpašu neizpratni izraisa KP ieteikums neapmierinātiem pārvadātājiem izvēlēties citu platformu. Viņš papildina, ka teorētiski tas ir iespējams, bet praksē klientu plūsma un tirgus vara ir pilnībā koncentrēta viena ārvalstu monopolspēlētāja rokās.
Taksometru pārvadātāji uzskata, ka KP ir ignorējusi reālo situāciju. Petrova norāda, ka šī KP izpēte ilga gandrīz gadu, jo pierādījumi tika iesniegti 2025. gadā, tādēļ apzināti tika vilkts laiks. "Šis lēmums pilnībā ierobežo Latvijas uzņēmējus ienākt tirgū ar līdzvērtīgu produktu un veidot godīgu konkurenci," viņa uzsver.
Asociācijas apgalvo, ka, kamēr KP nesaskata pārkāpumus, platforma turpina vienpusēji diktēt noteikumus, uzturēt 33,3% komisijas maksu, ar algoritmu palīdzību patvaļīgi bloķēt vadītājus un pilnībā kontrolēt finanšu plūsmu, atņemot Latvijas uzņēmējiem rīcības brīvību.
KP nav konstatējusi "Bolt" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
KP norāda, ka ir noslēgusi izpēti par "Bolt Operations" rīcību saistībā ar iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili vai taksometru pakalpojumu tirgū, kurā pārvadājumi tiek organizēti, izmantojot digitālās platformas jeb mobilās lietotnes. Izpētes laikā KP konstatēja, ka "Bolt" atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū.
Vienlaikus KP norāda, ka izpētē iegūtā informācija neļauj secināt, ka "Bolt" būtu ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli konkrētajā tirgū.
Lai gan izpētē netika konstatēta "Bolt" dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, KP identificēja vairākus nozares regulējuma aspektus, kas var ietekmēt konkurences vidi mobilo lietotņu pasažieru komercpārvadājumu tirgū, tostarp pašnodarbināto personu iesaisti tirgū, līzinga un nomas transportlīdzekļu izmantošanu un braucienu uzskaites kārtības pārskatīšanu.
Asociācijas ir nosūtījušas ultimātu gan valdībai, gan "Bolt". Taksometru vadītāji valdībai pieprasa vienlīdzīgus nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem, algoritmu un aprēķinu caurspīdīgumu, nodokļu taisnīgumu un lokalizāciju, sociālās garantijas un darba drošību, krīzes atbalsta pasākumus un degvielas akcīzes reformu, kā arī regulējuma reformu un valsts kontroli, tostarp izstrādāt vienotu likumu par taksometru komerciālajiem pasažieru pārvadājumiem.
Savukārt "Bolt" taksometru asociācijas pieprasa tarifu pārskatīšanu, tostarp palielināt braucienu tarifus par 40%, ieviest nakts tarifu ar 1,5 koeficientu atbilstoši Darba likuma principiem, kā arī noteikt minimālo brauciena maksu pieci eiro. Vienlaikus nozares pārstāvji pieprasa "Bolt" nodrošināt, ka pārvadātājs pats var izvērtēt brauciena rentabilitāti un pieņemt lēmumu par tā izpildi bez negatīvām sekām platformā, nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus visiem pārvadātājiem, kā arī noteikt "Bolt" komisiju 15% apmērā plus PVN.