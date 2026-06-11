“Shein”, “Temu” un “AliExpress” pirkumi kļūs dārgāki? VID skaidro, uz kuriem sūtījumiem attieksies jaunais nodoklis
Ne visiem “Temu” un “AliExpress” sūtījumiem piemēros jauno trīs eiro nodokli, ceturtdien preses konferencē informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.
Atmuitotiem trešo valstu e-komercijas sūtījumiem, piemēram, no platformām "Temu" un "AliExpress", Eiropas Savienības (ES) noliktavās netiks piemērots muitas nodoklis trīs eiro apmērā, kas stāsies spēkā no šā gada 1. jūlija.
"Ja tās ir preces ir atmuitotas un novietotas ES noliktavā, tad muitas nodoklis nav jāmaksa, jo tas ir izdarīts kaut kad iepriekš, atmuitojot lielu sūtījumu kopā, un fiziskās personas pirkums ir maza daļiņa," skaidroja Knoka.
Viņa informēja, ka no šā gada 1. jūlija ES tiek atcelts līdzšinējais atbrīvojums no muitas nodokļa sūtījumiem līdz 150 eiro vērtībā un ieviests fiksēts trīs eiro muitas nodoklis katrai preču pozīcijai jeb vienībai sūtījumos no trešajām valstīm.
"Vienība" ir viena vai vairākas preces sūtījumā, kam ir vienāda tarifa klasifikācija, apraksts un izcelsme. Viņa kā piemēru minēja, ka, pasūtot trīs saulesbrilles, muitas nodoklis būs trīs eiro, bet, pasūtot saulesbrilles un apavus, muitas nodoklis būs seši eiro. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka arī turpmāk par visām precēm sūtījumos būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Knoka skaidroja, ka platformas, piemēram, "Temu" un "AliExpress", kas būs reģistrējušās īpašajā PVN režīmā, pirkuma brīdī iekasēs muitas nodokli un PVN. Pēc tam platforma nodos preces un informāciju loģistikas partneriem, piemēram, pasta kompānijām, kas veic preču atmuitošanu.
Viņa sacīja, ka IOSS režīms Latvijas gadījumā tiek piemērots 99% no muitas deklarāciju e-komercijas sūtījumiem līdz 150 eiro apmērā. Tādējādi lielākā daļa šādu sūtījumu tiek atmuitota, patērētājiem to nejūtot, savukārt 1% gadījumu patērētājiem ir jāiesaistās preču muitošanā.
Viņa norādīja, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos patērētājiem bija jāiesaistās preču atmuitošanā 51 000 gadījumu, tomēr, salīdzinot ar kopējiem vairāk nekā četriem miljoniem sūtījumu, tā ir neliela daļa no kopējā apmēra.
VID pārstāve skaidroja, ka tikai gadījumos, kad platformai nav IOSS režīma un pircējam pašam jāiesaistas atmuitošanā, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā būs iespējams aizpildīt vienkāršotu muitas deklarāciju. Tāpat varēs izmantot arī VAS "Latvijas pasts" vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai.
VID Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas Muitas konsultāciju nodaļas vadītājs Ivars Vucens papildināja, ka pirms pirkuma veikšanas pircējiem ir jāiepazīstas ar platformas nosacījumiem, tostarp vai platforma ir reģistrējusies IOSS režīmā un kā notiks transportēšana.
Vienlaikus viņš informēja, ka fiksēto trīs eiro muitas nodokli nepiemēros sūtījumiem no ES valstīm, kā arī sūtījumiem virs 150 eiro, jo to atmuitošana notiks tāpat kā līdz šim, kā arī nekomerciāliem sūtījumiem, piemēram, privātpersonu dāvanām.
Viņš skaidroja, ka patlaban ir arvien vairāk iespēju iepirkties ES noliktavās vai vietās, kur ir atvestas preces no trešajām valstīm, piemēram, "AliExpress" un "Temu". Šīs preces ir atmuitotas un tirgotas no ES valstīm.
Viņš skaidroja, ka, piemēram, platformā "Shein" ir dažādi pārdevēji un pati platforma ir reģistrēta ES. "Patlaban platformā arī ir parādījušies apzīmējums "EU marketplace" jeb ES tirgus. "Ņemot vērā, ka pirkuma aprēķinos nav iesaistīti nodokļi, varam pieņemt, ka iepirkšanās notiek kā Latvijā. Muita nav iesaistīta, preces ir atmuitotas un tās tiek tirgotas ES," viņš skaidroja.
Tāpat viņš norādīja, ka "AliExpress" reklamē, ka viņu preces atrodas ES noliktavās, tomēr viņš aicināja pievērst uzmanību, ka konkrētos gadījumos precēm ir maz atsauksmju.
Vucens uzsvēra, ka pirms pirkšanas pircējam ir jāpievērš uzmanība, no kuras valsts prece tiks izsūtīta, jo, ja tā būs ES valsts, no šā gada 1. jūlija ierakstam par muitas nodokli nebūs jāuzrādās.
Ieņēmumi no muitas nodokļa nonāks ES budžetā, bet ieņēmumi no PVN, kā līdz šim, dalībvalstu budžetos atbilstoši patēriņam.
Jau ziņots, ka no šā gada 1. jūlija par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus ES, būs jāmaksā trīs eiro muitas nodoklis.
To paredz izmaiņas ES tiesību aktos par muitas nodokļa piemērošanu e-komercijas sūtījumiem no trešajām valstīm, ko saņem personas ES, tajā skaitā Latvijā.
Turpinot izmaiņu ieviešanu e-komercijas jomā, ES no šī gada 1. novembra visiem sūtījumiem no trešajām valstīm tiks piemērota apstrādes maksa ("Union handling fee") - divi eiro par katru preču pozīciju sūtījumā.
Izmaiņas attieksies uz preču iegādi jebkurā trešajā valstī - Ķīnā, ASV, Lielbritānijā, Norvēģijā, Šveicē un pārējās valstīs, kas nav ES dalībvalstis.
VID skaidro, ka grozījumi ES tiesību aktos tiek veikti, lai veicinātu godīgu konkurenci, novēršot situāciju, kurā trešo valstu tirgotājiem ir cenu priekšrocības salīdzinājumā ar ES uzņēmējiem, kuri nodokļus maksā pilnā apmērā.