Turpmāk arī īstermiņa īres mītnēm būs jāsniedz dati par izmitinātajiem viesiem
Arī īstermiņa īres mītnes turpmāk uzskatīs par tūristu mītnēm un tām būs jāsniedz dati par izmitinātajiem viesiem, paredz Saeimā ceturtdien, 11.jūnijā, galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Tūrisma likumā.
Ar izmaiņām īstermiņa īres mītnes tiek iekļautas tūristu mītnes definīcijā kā daļa no izmitināšanas pakalpojumu nozares. Tas nozīmē, ka īstermiņa īres mītnes, piemēram, brīvdienu namiņa vai īstermiņa īres dzīvokļa, viesiem būs jāsniedz izmitinātājam informācija par sevi. To varēs izdarīt arī elektroniski. Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības komisijas sēdē tās dalībnieki pauda, ka daļa izīrētāju jau nodrošina šo prasību izpildi – ja īstermiņa vietni izīrē, izmantojot platformu pakalpojumus.
Tāpat tiek precizēts jēdziens “tūrisms”, ietverot ne tikai atpūtas braucienus, bet arī darījumu tūrismu, kā arī jēdziens “tūrists” – tas attieksies uz visām personām, kuras uzturas ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas un izmanto tūrisma pakalpojumus. Likuma papildināšana ar terminu “darījumu tūrisms” nepieciešama, lai nodrošinātu šī tūrisma veida iekļaušanu kopējā tūrisma statistikā. Tas ietver gan darba komandējumus, gan dalību dažādos pasākumos, kā arī šo pasākumu organizēšanu.
Ar grozījumiem Ministru kabinetam uzdots arī vienkāršot kūrorta statusa piešķiršanas kārtību, lai paplašinātu pašvaldību iespējas šādu statusu iegūt. Pašlaik Latvijā kūrorta statuss ir Jūrmalai un Liepājai.