355 Latvijas vidusskolu absolventi šogad saņems Simtgades stipendiju
Latvijas Simtgades stipendija, kas tika izveidota, sagaidot Latvijas simtgadi, šogad tiks piešķirta jau devīto reizi. Šī mācību gada absolventus Latvijas Simtgades stipendijas 750 eiro apmērā saņemšanai izvirzīja Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes. Vienreizēju stipendiju šogad saņems 355 Latvijas vidusskolu absolventi.
Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra informē: “Šogad Latvijas Simtgades stipendija tiks piešķirta jau devīto reizi. Šo gadu laikā tā kļuvusi par nozīmīgu atzinību jauniešiem par sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu savā skolā. Šogad stipendiju saņems 355 absolventi. Kopumā deviņu gadu laikā Simtgades stipendiju saņēmuši jau vairāk nekā 3000 Latvijas skolu absolventu. Tas apliecina programmas ilgtspēju un sabiedrības iesaisti, jo stipendijas tiek finansētas no Simtgades loterijas ieņēmumiem".
Stipendiju piešķir par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādes, kurās 2025./2026. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu absolvēja vairāk nekā 50 skolēnu, stipendijas saņemšanai varēja izvirzīt divus pretendentus.
Stipendiju atbalsta programmu īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS “Latvijas Loto”. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS “Latvijas Loto” rīkotajā Simtgades loterijā.
Jāatzīmē, ka Simtgades stipendijas projekts turpināsies arī 2026./2027. mācību gadā, sniedzot iespēju izglītības iestādēm arī turpmāk izvirzīt talantīgākos un sabiedriski aktīvākos absolventus Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai.