Pēc fiasko Baltijas kausā Latvijas futbola izlase vietu FIFA rangā nemaina
Latvijas vīriešu futbola izlase atjaunotajā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā pozīciju nav mainījusi un ieņem 137. vietu.
Kopš pēdējā ranga paziņošanas aprīlī Latvijas izlase aizvadījusi divas spēles Baltijas kausā, piedzīvojot zaudējumu pēcspēles sitienos pret Lietuvu (1:1, 4:5) un ar 0:1 atzīstot Fēru salu panākumu. Igaunijas izlase pakāpusies par divām vietām un atrodas 127. pozīcijā, bet Lietuva zaudējusi vienu pozīciju un noslīdējusi uz 149. vietu.
Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) valstu vērtējumā Latvija ir 48., apsteidzot Lietuvu, Moldovu, Maltu, Andoru, Gibraltāru, Lihtenšteinu un Sanmarīno. Latvijas izlases rekords FIFA rangā ir 45. vieta, kas tika sasniegta 2009. gadā. Savukārt antirekords ir 148. pozīcija 2017. gadā.
Pirms Pasaules kausa izcīņas sākuma par jauno FIFA ranga līderi kļuvusi Argentīna, kura pakāpusies no trešās vietas. Otrā joprojām ir Spānija, bet no pirmās uz trešo ailīti atkāpusies Francija. Tālāk ceturto vietu saglabā Anglija, piekto - Portugāle, sesto - Brazīlija, bet no astotās uz septīto pozīciju pakāpusies Maroka, kura apsteigusi Nīderlandi. Labāko desmitnieku noslēdz Beļģija un Vācija.