Finanšu nozare rosina 2027. gada budžetā mazināt slogu bankām
Gatavojot 2027. gada budžetu, valdībai ir jāparedz tikai finanšu sektoram piemēroto nodokļu un nodevu atcelšana, jo tās kavē kreditēšanas attīstību, norādīja Finanšu nozares asociācijas (FNA) valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps.
Viņš norādīja, ka būtiska un atbalstāma ir jaunās valdības ievirze valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, kā arī plāni pārskatīt valsts budžeta prioritātes. Labu pamatu ielikšana nākamā gada valsts budžetam būs viens no jaunās valdības svarīgākajiem uzdevumiem.
"Finanšu nozare ir pārliecināta, ka sadarbība gan ar jauno valdības vadītāju Andri Kulbergu (AS), gan ar finanšu ministru Māri Kučinski (AS), gan ar valdību kopumā būs profesionāla un pragmatiska. Jaunās valdības deklarācija liecina, ka tā ir uzņēmusies ambiciozu darbu programmu," pauda Cērps.
Tāpat Cērps minēja, ka, gatavojot 2027. gada budžetu, ir jāparedz tikai finanšu sektoram piemēroto nodokļu un nodevu atcelšana, jo tās kavē kreditēšanas attīstību. "Piemērs šādām atceļamām nodevām ir solidaritātes iemaksa un finanšu stabilitātes nodeva. Vienlaikus nozare neredz nepieciešamību palielināt valstisku cenu regulēšanu finanšu sektorā," viņš pauda.
FNA vadītājs uzsvēra, ka pozitīvi vērtējams jaunās valdības deklarācijā iekļautais punkts par "Attīstības finanšu institūcijas "Altum" ("Altum") pārvaldīta kapitāla fonda izveidi ieguldījumiem Latvijas uzņēmumu akciju kapitālā. Šāds fonds "Izaugsmei un aizsardzībai", par kura izveidi ir vienojušies pensiju kapitāla pārvaldnieki un "Altum", var kļūt par efektīvu instrumentu Latvijas uzņēmumu attīstībai un inovācijām. Fonda izveides priekšnoteikums ir stabila un sekmīga pensiju otrā līmeņa attīstība.
"Kopumā nozare sagaida, ka valdība savā īsajā darbības laikā īstenos politiku, lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, veicinātu kreditēšanu, attīstu kapitāla tirgu un nodrošinātu prognozējamu biznesa vidi," pauda Cērps.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Tās deklarācijā ierakstīts, ka jaunā valdība atbildīgi izturēsies pret valsts budžeta iespējām.