Lai apturētu iespējamo pretinieku, pierobežā sāk izvietot "pūķa zobus"
Lai stiprinātu Latvijas austrumu robežas drošību, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) Krievijas - Latvijas pierobežā privātpersonām atsavinātajās teritorijās sākuši izvietot pretmobilitātes šķēršļus jeb tā dēvētos "pūķa zobus".
Trīs rindās izvietotie šķēršļi, no kuriem katrs sver aptuveni pusotru tonnu, ir novietoti ar nelielām atstarpēm, lai nepieļautu militārās tehnikas pārvietošanos pāri robežai. Šogad NBS plāno izbūvēt vairāk nekā astoņus kilometrus pretmobilitātes infrastruktūras kopējā Baltijas aizsardzības līnijas projekta ietvaros, vēsta sabiedrisko mediju portāls LSM.lv.
Aizsardzības līnijas mērķis ir ne tikai atturēt iespējamo pretinieku, bet nepieciešamības gadījumā arī apturēt un iznīcināt to vēl pierobežā.
Darbus būtiski paātrinājis Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums, kas ļāvis šķēršļus izvietot civilajā sektorā. Patlaban atsevišķās teritorijās, kurās iepriekš tika noteikts servitūts, ir uzsākts atsavināšanas process, par ko īpašniekiem paredzēta atlīdzība.
Papildus "pūķa zobiem" nākotnē paredzēts izbūvēt arī prettanku grāvjus.
Vienlaikus, lai varētu efektīvi apsaimniekot un uzturēt robežas infrastruktūru, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija konceptuāli atbalstījusi grozījumus Aizsargjoslu likumā. Tie paredz gar Latvijas ārējo sauszemes robežu noteikt 30 metru aizsargjoslu papildus patlaban spēkā esošajam īpašajam režīmam 12 metru joslā no valsts robežlīnijas. Komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens norāda, ka jaunais regulējums palīdzēs novērst bojājumus un stiprināt spēju efektīvi aizsargāt valsts robežu.