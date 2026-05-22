Žūrija atklāj, ko domā par “Gada elektroauto 2026” TOP-3 finālistiem
Konkursā “Latvijas Gada auto” pieteiktie auto modeļi gadu gaitā precīzi atspoguļo autobūves tendences un tirgus situāciju. Pirms desmit gadiem auto ar manuālo pārnesumkārbu vai dīzeļdzinēju konkursā bija bieži pārstāvēti. Šobrīd gan tie jau ir retums. Taču gandrīz katra auto ražotāja modeļu klāstā ir arī kāds elektrisks modelis. Saskaņā ar Auto asociācijas sniegto informāciju 2025. gadā jaunu elektroauto tirgus daļa Latvijā bija 7,2% jeb 5159 automobiļi.
“Latvijas Gada auto 2026” 33 dalībnieku sarakstā bija atrodami trīspadsmit elektriski auto modeļi. Tie bija "Alfa Romeo Junior", "Audi A6 Sportback e-tron", "Cupra Tavascan", "Fiat Grande Panda", "Hyundai Inster", "Hyundai loniq 9", "Kia EV3", "Kia EV4"', "Renault 4", "Renault 5", "Škoda Elroq", "Voyah Courage" un "Xpeng G9".
Par nominācijas “Latvijas Elektroauto 2026” laureātu žūrija izraudzījās “Renault 5”. Elektrisko auto pirmajā trijniekā bija arī “Hyundai Inster” un “Kia EV3”. Ko par šiem modeļiem stāsta konkursa žūrijas biedri?
“Renault 5 E-Tech”
Par “Renault 5” stāsta žurnāla “Klubs” auto žurnālists Toms Timoško: “Aizraujošs, stilīgs un jautrs – “Renault 5” šī gada konkursā iespaidīgi un pat nedaudz negaidīti “izšāva”. Pēc triumfa vairākās nominācijās daudzi gan klātienē, gan tiešraidē jau bija pārliecināti, ka tas būs TOP-3, iespējams, pat galvenā titula ieguvējs. Šoreiz – ceturtā vieta, tikai par diviem punktiem atpaliekot no “Dacia Bigster”, kas tik “nišīgam” modelim ir patiesi lielisks rezultāts.
Lai arī mums Latvijā nav tik spēcīga sentimenta pret oriģinālo “Renault 5” kā francūžiem, šī reinkarnācija ir īsts svaiga gaisa malks. Tas ir emocionāls un patiesi aizraujošs elektromobilis, ko jau šodien pilnīgi reāli varu iedomāties kā savu ikdienas auto. Ergonomisks, ne pārāk praktisks, taču ar ļoti skaidru raksturu – auto, kas rada emocijas, nevis pārsteidz “Excel” tabulās.
“Renault” patiesi māk taisīt šos modernos retro modeļus. Ar “Renault 5” piedalījāmies arī 24 stundu izturības sacīkstēs, kur tas pierādīja, ka pie stūres ir iespējams pavadīt arī piecas stundas no vietas, aizbraukt pietiekami tālu un saglabāt zemu patēriņu. Pretēji daudziem elektroauto tas ir viegls, veikls un patiesi jautrs. Runa nav par ātrumu, bet par sajūtām līkumotos ceļos, kur šis auto spēj smaidīt pretī vadītājam. Spilgtais krāsu piedāvājums padara to pamanāmu satiksmē, bet interjers skaidri apliecina – šis francūzis ir antonīms vārdam “garlaicīgs”. Kā vienmēr, gribētos nedaudz zemāku cenu, bet to šobrīd var teikt gandrīz par jebkuru jaunu auto. Bravo!”
Savos iespaidos dalās arī Sandris Metuzāls, auto žurnālists Jauns.lv: “"Renault 5" ir no tām automašīnām, uz kuru cilvēki ielās atskatās. Bez stilīgā dizaina liels nopelns ir arī krāsai, jo nemaz jau tik daudz spilgti dzeltenu mašīnu apkārt nebraukā. Tā gan nav vienīgā pieejamā krāsa, jo vēl ir arī zaļš, melns, zils un balts krāsojums ar vairākām variācijām, tomēr dzeltenais ir visstilīgākais. Arī iekšpuse ir izdevusies stilīga. It kā jau nekā īpaša te nav: ierastā "Renault" stūre ar ļoti ērto audio sistēmas vadības pulti zem tās, displejs vadītāja acu priekšā un otrs neliels ekrāns pa vidu priekšējam panelim. Paldies par to, ka vidus konsolē atstātas fiziskas klimata kontroles pogas, bet zemāk ir telefona lādētāji un nodalījumi dažādiem sīkumiem. Sākumā nopriecājos, ka starp priekšējiem sēdekļiem ir tāda kā izņemama vācelīte, ko var izmantot, piemēram, konfekšu papīriņu izmešanai, taču saskumu brīdī, kad sapratu – ja gribu kaut kur nolikt dzēriena pudeli, tad vācelīti nāksies izņemt. Apdarē izmantota plastmasa un audums, taču nerodas lētuma iespaids. Īpaši jau dārgākajās komplektācijās, kur parādās arī mākslīgas ādas ielaidumi un dzelteni akcenti.
Nosacīts trūkums ir tas, ka šī ir maza automašīna un tas nozīmē, ka otrajā sēdekļu rindā vietas ir maz. Pieaugušiem cilvēkiem te nav ko darīt. Būtībā šis ir auto diviem. Arī bagāžnieks maziņš. Toties viegli parkoties! Pieejamas versijas ar 120 un 150 zirgspēku jaudu, kas tik kompaktai mašīnai ir pilnīgi pietiekami. Nebūs raķete, taču kaunā nekritīs ne pilsētā posmā no luksofora līdz luksoforam, ne arī uz šosejas. Arī akumulatori ir divu veidu: 40 kWh un 52 kWh. Testa mašīnai bija lielākais, kas uzsākot braukšanu, solīja mazliet virs 400 kilometriem. Uz šosejas, kur atļautais braukšanas ātrums ir 110 km/h, gan nobraucamais attālums ruka straujāk, toties režīmā līdz 90 km/h patēriņš ir ļoti taupīgs.”
Portāla “iAuto.lv” auto žurnālists Viesturs Leitholds: “Ar "Renault 5" nu jau esmu braucis diezgan daudz un dažādos apstākļos. Pilsētvidē auto jūtas kā zivs ūdeni – veikli manevrē un ir viegli atrast, kur to noparkot. Rallija sacīkstēs iespaidīgas jaudas trūkumu tas kompensēja ar elektriskā dzinēja tūlītējo griezes momentu un precīzu vadāmību, savukārt elektrisko auto izturības sacensībās ar to spējām cīnīties kopvērtējuma galvgalī. Starp citu, ar 0% atlikušo bateriju "Renault 5" brauca vēl vismaz 30 minūtes, nesamazinot auto veiktspēju. Veicu arī tālus braucienus pa autobāņiem. Tā gan nav šī auto stihija, jo gara auguma cilvēkiem sēdēšana nebūs tik ērta un arī auto tērēs pa kārtu vairāk enerģijas, taču ar 20-30 minūšu uzlādes pauzēm ik pēc 300-350 kilometriem arī tāls ceļš ir paveicams.
"Renault" ir izdevies radīt pievilcīgu modeli, kas varētu aizsākt tendenci cilvēkiem izvēlēties ar vien mazākus auto (pretēji pēdējā divdesmitgadē valdošajai “krosoverizācijai”). Tas lieliski izskatās, aizraujoši brauc un tajā pašā laikā ir komfortabls, piedāvā sakarīgu nobraukumu un nemaksā pārāk daudz. Turklāt to ir viegli un saprotami lietot.
Nedaudz par trūkumiem. Jārēķinās, ka šajā automobilī nebūs daudz vietas – aizmugurējā sēdekļu rinda ir pārāk simboliska, lai tur ērti justos pieaugušais. Lai arī auto bateriju esot iespējams lādēt ar 100 kW maksimālo jaudu, informācija par uzlādes līkni (un arī pieredze) rāda to, ka pie apmēram 25% uzlādēta akumulatora lādēšanas jauda sāk krist un pēdējo ceturtdaļu baterija barosies ar jaudu zem 50 kW. Bet tik un tā "Renault 5" 52 kWh bateriju no 10 līdz 80% ir iespējams uzlādēt aptuveni 20-30 minūšu laikā. Automobiļa azartiskajam garam prasītos drusciņ jaudīgāks dzinējs, lai būtu pavisam priecīga braukšana. Tāds ir pieejams – "Alpine A290" veidolā ar 177 un 218 zirgspēkiem, taču ne Latvijā. Un, ja pat tādu atvedīsiet, pilnvērtīgas apkopes "Renault" centrā nevarēsiet veikt. Būs jādodas uz tuvāko "Alpine" dīlercentru Stokholmā, Malmē vai Varšavā.”
“Hyundai Inster”
Stāsta Jānis Bite, “Latvijas Valsts meži” AS saimniecības pārvaldes vadītājs: “Atzīšos – kad pirmo reizi redzēju šo korejiešu mazulīti autosalonā, pat negribēju iekšā kāpt un pētīt, jo tā ārējais dizains man likās tik “korejisks”, ka pārspēja pat “Ioniq 6”. Bet nu konkursa noteikumi ir tādi, ka jābrauc. Tad nu kāpu iekšā un man viedoklis mainījās par 180 grādiem. “Inster” ir mīlīgs un smaidu raisošs auto, kurš brauc kā liels auto un tiešām labi. Un salona ietilpība un risinājumi pārsteidza vēl vairāk. Šis nav auto tikai diviem. Četri draugi vai jauna ģimene tiešām var braukt pilnīgi komfortabli, jo aizmugurējās rindas krēsli ir bīdāmi uz priekšu un atpakaļ, kas tik mazos autiņos nebija redzēts. Ja braucat divatā un vajag vietu, kur likt mantas, tad krēsliņu muguriņas nolaižas un speciāls nosegs neļauj kaut kam iekrist starp bīdāmo krēslu un bagāžas grīdu. Un ir pat vēl slepens nodalījums uzlādes kabeļiem un citiem sīkumiem.
46 kWh akumulators būs O.K. tik mazai mašīnītei, 11 kW AC uzlāde ir jau standartā, bet DC uzlāde ir ar 85 kW jaudu. Un ir vēl viena labā ziņa. “V2L” jeb no “Inster” (tāpat kā no lielajiem brāļiem) varam dabūt 3,6 kW maiņstrāvu gadījumos, kad tādu mums vajadzētu uz ārējām ierīcēm.”
“Inster” praktiskās īpašības uzsver arī Toms Timoško: “Man šķiet, ka šis auto nepelnīti pazudīs kopējā plūsmā tikai tā izskata dēļ. “Hyundai Inster” vizuāli atgādina “Lego” automobili, bet praktiskuma ziņā tas ir ļoti pārdomāts. Kantainā virsbūve nodrošina plašu salonu – pat gara auguma braucēji var ērti iekārtoties, bet aizmugurējos sēdekļus var bīdīt 16 cm diapazonā, regulējot bagāžas tilpumu no 238 līdz 1059 litriem. Priekšējā sēdekļa atzveltni var nolaist uz priekšu, turklāt auto aprīkots ar “V2L” funkciju, kas ļauj no automobiļa darbināt elektroierīces līdz 3,6 kW – TV, tosteris un “čaiņiks” mierīgi darbosies! Salonā ir ērtas četras sēdvietas, savukārt aprīkojuma klāsts – inteliģentā kruīza kontrole, apsildāmi sēdekļi un stūresrats, 10,25 collu ekrāns, dažādi sensori un bezvadu uzlāde – ievērojami pārsniedz klases vidējo līmeni šādas cenas segmentā.
Braukšanas ziņā “Inster” ir ērts un pat ļoti patīkams. Ļoti neraksturīgi, bet tas forši brauc tieši uz šosejas! Pieejami 42 vai 49 kWh akumulatori, kas nodrošina līdz 518 km pilsētā un 370 km kombinētajā ciklā – teorijā. “Inster” ir viens no pieejamākajiem elektroauto ar nelieliem kompromisiem. Salīdzinot ar “Dacia Spring”, “Citroën ë-C3” vai “Dongfeng Box”, tas pārsniedz tos gan praktiskuma, gan aprīkojuma ziņā, pat ja tā cena ir nedaudz augstāka. “Hyundai” reputācija un piecu gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma nodrošina papildu drošību – īpaši svarīgi, izvēloties elektroauto tirgū, kur arvien biežāk ienāk Ķīnas ražojumi ar mazāku atpazīstamību.”
Mazais “Inster” pārsteidza arī Sandri Metuzālu: “Droši vien ne jau es vienīgais grēkoju šajā ziņā, skatot vīru no cepures, šajā gadījumā auto pēc izmēra un izskata. Gabarīti patiesībā ir viens no lielākajiem "Hyundai Inster" trumpjiem, jo pilsētā šajā mašīnā var justies kā karalis. Ja nespēsi atrast vietu, kur noparkot šo mazmašīnu, tad tiešām ir pēdējais laiks pārsēsties uz stāvdrāzi, atvainojos par rupjību.
Bagāžnieks ir mazs, taču to var palielināt, nolaižot aizmugurējos sēdekļus. Pārsteidzošā kārtā aizmugurē komfortabli jūtas par 1,95 m garš cilvēks – to pārbaudīju pagājušajā vasarā, vizinot tik garu kolēģi. Aprīkojums negaidīti bagātīgs un nevienā brīdī nerodas sajūta, ka brauc ar salīdzinoši lētu mašīnu. Vēl vasarā akcijas cena “Inster” bija ļoti simpātiska, tagad gan ir pakāpusies līdz 26 000 eiro un uz augšu, kas tādu izmēru vāģim liekas drusku par daudz.”
“Kia EV3”
Iespaidos par “Kia EV3” dalās Toms Timoško: “Ja vērtējam “EV3” pavisam pragmatiski, tad no tehniskā viedokļa šis bija labākais elektroauto šī gada konkursā. Ne velti tas ieguvis prestižas godalgas starptautiskos konkursos. Dizains, protams, ir gaumes lieta, bet tas, cik tālu šis auto var braukt, kā tas brauc, cik ietilpīgs un efektīvs tas ir – cepuri nost. Attur gan nedaudz tas, ka “EV3” kopumā rada braucoša gadžeta iespaidu, turklāt ar visai uzmācīgām drošības sistēmām un ne vienmēr intuitīvo multimediju sistēmu.
Tehniski viss ir ļoti un labi un nevienu vairs nepārsteidz tas, cik konkurētspējīgus auto prot radīt korejieši. Tomēr, līdzīgi kā cilvēks, kuram ir vislabākie diplomi un tituli, bet kura personība šķiet pavisam sveša, arī “EV3” ir grūti emocionāli “pieķerties”. Kā dienesta mašīna tā gan derēs lieliski. Ne velti tas ir “Pasaules gada auto 2025”.”
Arī Sandris Metuzāls uzteic “EV3” tehniskos rādītājus: “Tehnoloģiskajā ziņā cepuri nost korejiešu priekšā – nemaz tik bieži negadās sastapt elektromobili, kas sola vairāk nekā 500 kilometru sniedzamību ar vienu uzlādi. Ērts, praktisks un visnotaļ funkcionāls, jo paaugstinātais klīrenss Latvijas apstākļos ir noderīga lieta. Šajā ziņā “EV3” ir par puspunktu priekšā savam brālim “EV4”, kurš varbūt dizaina ziņā labāk patiks klasiskāku formu cienītājiem, taču pa mūsu bedrainajiem ceļiem var nebūt tik praktisks braucamais. “EV3” dizains ir gan tā pluss, gan arī mīnuss, jo pieļauju, ka daļai cilvēku, kuri nav "Zvaigžņu karu" cienītāji, tas var likties pārāk kosmisks. Salons ir ērts un skaitās ekoloģisks, jo tajā izmantoti pārstrādāti materiāli, tomēr man īsti negāja pie sirds gaišā plastmasas apdare – tā tīri vizuāli rada iespaidu, ka auto ir lētāks, nekā tas ir patiesībā.
“Latvijas Gada auto 2026” laureāti
- “Latvijas Gada auto 2026” – “Cupra Terramar”;
- “Gada Inovācijas balva 2026” – “Xpeng G9”;
- “Gada Modernizācijas auto 2026” – “Toyota Corolla Cross”;
- “Gada Mazais auto 2026” – “Renault 5”;
- “Latvijas Gada auto Dizaina balva 2026” – “Renault 5”;
- “Gada Ģimenes auto 2026” – “Volkswagen Tayron”;
- “Gada Sportiskākais auto 2026” – “Renault 5”;
- “Gada Bezceļu auto 2026” – “Toyota Land Cruiser”;
- “Gada Elektroauto 2026” – “Renault 5”;
- “Pilsētas Apvidus auto 2026” – “Cupra Terramar”;
- “Gada Premium auto 2026” – “Hyundai Ioniq 9”;
- “Latvijas Gada auto Tautas simpātija 2026” – “Audi Q5”.
Konkurss "Latvijas Gada auto" notiek kopš 1998. gada, un tā mērķis ir ar kompetentas žūrijas, autoražotāju un mediju atbalstu pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību jaunākajiem autoražotāju sasniegumiem, kas ir pieejami Latvijas tirgū.
