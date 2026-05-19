Laulības ostā iestūrējis aktieris Mārtiņš Počs
Ar skaistiem jaunumiem sociālajos medijos dalījies aktieris un pasākumu vadītājs Mārtiņš Počs. Aktieris publicējis bildi, kas liecina, ka viņš tagad ir precēts.
"Viņa teica "Jā"!" viņš raksta pie fotogrāfijas "Instagram".
Jau ziņots, ka pagājušā gada novembrī aktiera un pasākumu vadītāja Mārtiņa Poča draudzenes Ilzes pirkstā uzmirdzējis gredzens, kādu parasti pasniedz, bildinot mīļoto. Tomēr tobrīd vēl nebija skaidrs, vai tas liecināja par kāzām.