Rīgā notiks "zapiņu" salidojums
FOTO: simts "zapiņu" vienuviet: Rīgā notiks pēdējo 30 gadu vērienīgākais šo auto salidojums
Rīgā, 27. jūnijā Rīgas Motormuzeja teritorijā un Biķernieku trasē vienuviet pulcēsies ap simts Zaporožecu (ZAZ) no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas. Tas būs lielākais šo automašīnu salidojums Eiropā pēdējo trīsdesmit gadu laikā.
ZAZ automašīnas savulaik tika ražotas Zaporižjā, Ukrainā, un bija vienas no izplatītākajām mazās klases automašīnām Padomju Savienībā. Plānots, ka salidojumā būs pārstāvēti ZAZ 965, 966, 968, 968A, 968M un 968MP modeļi, kā arī LUAZ automašīnas-visurgājēji.
Kā informē organizatori, jau šonedēļ, Muzeju nakts laikā 23. maijā no plkst. 15.00 līdz 1.00, interesenti tiek aicināti uz Rīgas Motormuzeju, kur būs iespēja iepazīties ar gaidāmā pasākuma programmu, kā arī klātienē aplūkot daļu no Latvijas "ZAZ kluba" tehnikas vienībām un piesēsties pie to stūres.
Pasākuma idejas autors un neformālās apvienības "ZAZ klubs" vadītājs Intars Pavlovičs skaidro, ka viens no salidojuma mērķiem ir parādīt sabiedrībai, ka šie 30 līdz 60 gadus senie spēkrati ir gan vēstures liecības, gan to īpašnieku lepnums, kas joprojām spēj patstāvīgi pārvietoties satiksmē. Salidojuma laikā dalībnieki sacentīsies veiklības braucienos, savukārt apmeklētāji varēs apskatīt retro tehniku un uzzināt vairāk par tās vēsturi.
“Ar zapiņiem esam izbraukājuši gan Ukrainu, gan citas Eiropas valstis un redzam, ka šīs automašīnas cilvēkus satuvina, tāpēc ir prieks, ka tieši pirmais salidojums notiks Rīgā,” atklāj Pavlovičs.
Rīgas Motormuzeja direktors Agris Šmits uzsver, ka pasākums veiksmīgi sasaucas ar Biķernieku trases 60. jubilejas gadu, sniedzot unikālu iespēju pa trasi braukt automašīnām, kas ir tās vienaudži. Savukārt Latvijas Antīko automobiļu kluba valdes priekšsēdētājs Valts Ceplevičs papildina, ka šāda mēroga viena ražojuma vēsturisko spēkrata salidojums Rīgā stiprina Latvijas tēlu Eiropā un apliecina vietējās auto klubu komūnas dzīvotspēju.
Pirmais Eiropas ZAZ salidojums Biķernieku trasē un Rīgas Motormuzeja teritorijā 27. jūnijā sāksies plkst. 10.00. Ieeja apmeklētājiem būs bez maksas. Pasākumu organizē neformālā apvienība "ZAZ klubs" sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju un Latvijas Antīko automobiļu klubu.