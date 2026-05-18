Auto tirgus atkal uzņem apgriezienus? Inflācija neietekmē interesi pēc auto.
Latvijas auto tirgū saglabājas augsta aktivitāte, un internetā pieejamie dati rāda, ka interese par auto iegādi joprojām ir ļoti augstā līmenī. Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju šogad apsver automašīnas iegādi. Taču vienlaikus aiz šī skaitļa slēpjas daudz dziļākas tendences, kas raksturo ne tikai auto tirgu, bet arī sabiedrības domāšanu, finanšu paradumus un infrastruktūras ietekmi uz lēmumiem.
Auto tirgus šobrīd atrodas interesantā pozīcijā. Paralēli tam, ka pieaug interese par transportlīdzekļu iegādi, ļoti izteikti saglabājas interese uz lietoto auto tirgu, piesardzīgu finansēšanu un izmaksu optimizēšanu. Tas nozīmē, ka cilvēki vēlas saglabāt mobilitāti, bet dara to daudz pragmatiskāk nekā pirms dažiem gadiem.
Kāpēc pieaug interese par auto iegādi tik neprognozējamos laikos?
Lai arī pēdējo gadu ekonomiskās svārstības ir būtiski ietekmējušas mājsaimniecību budžetus, automašīna Latvijā daudzos gadījumos joprojām ir nepieciešamība, nevis luksusa prece. Īpaši tas attiecas uz reģioniem, kur sabiedriskā transporta pieejamība bieži ir ierobežota un ikdienas pārvietošanās bez privātā transporta kļūst apgrūtinoša.
Būtiski mainījusies arī cilvēku uztvere par mobilitāti. Pandēmijas periods ieviesa izteiktāku vēlmi pēc neatkarības un iespējas pašiem kontrolēt savu laiku. Daudziem automašīna nav tikai pārvietošanās līdzeklis, bet komforts un elastība ikdienā.
Visaktīvākā auditorija auto iegādē šobrīd ir tieši iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Šajā dzīves posmā būtiska loma ir ģimenes vajadzībām, bērnu ikdienas loģistikai un karjerai, kur nozīme ir mobilitātei.
Savukārt vecākās paaudzes auditorijā interese par auto iegādi kļūst piesardzīgāka. Šeit lielāku ietekmi atstāj inflācija, komunālo maksājumu pieaugums un nevēlēšanās uzņemties ilgtermiņa finanšu saistības.
Lietoto auto dominance reģionos
Lietoto auto dominance Latvijas tirgū saglabājas jau ilgstoši, un 2026. gads nav izņēmums. Taču šobrīd tam ir īpaši izteikti ekonomiski iemesli.
Lai gan jauno auto reģistrācija Latvijā turpina pieaugt, lielākā daļa pircēju joprojām izvēlas lietotus transportlīdzekļus. Iemesls nav tikai zemākā iegādes cena. Cilvēki arvien rūpīgāk izvērtē kopējās auto uzturēšanas izmaksas un ilgtermiņa finansiālo ietekmi uz ģimenes budžetu.
Pircēji daudz detalizētāk analizē degvielas patēriņu, remonta riskus, apdrošināšanas izmaksas un auto vērtības kritumu ilgtermiņā. Tas būtiski maina pašu pirkšanas filozofiju. Ja agrāk lielu lomu spēlēja automašīnas marka vai prestižs, tad šobrīd dominē racionalitāte un ekspluatācijas izmaksu izvērtēšana.
Lietoto auto tendence ir īpaši izteikta reģionos, kur pircēji biežāk izvēlas praktiskumu, nevis jaunākās tehnoloģijas.
Tieši šajā segmentā arvien lielāku nozīmi iegūst arī kvalitatīva auto atlase un iespēja salīdzināt vairākus piedāvājumus vienuviet. Pircēji arvien retāk izvēlas pirmo redzēto variantu - daudz svarīgāka kļuvusi auto vēsture, tehniskais stāvoklis un kopējās uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā.
Tieši tāpēc pircēji arvien biežāk sāk auto meklēšanu digitāli, salīdzinot vairākus piedāvājumus vienuviet. Tādas platformas kā auto2000.lv ļauj daudz ātrāk atrast kāroto auto, novērtēt auto komplektācijas un pieejamos lietoto auto variantus dažādos cenu segmentos.
Elektroauto Latvijā - interese aug
Latvijā elektroauto joprojām veido salīdzinoši nelielu tirgus daļu, tomēr interese pakāpeniski pieaug. Īpaši izteikti tas redzams Rīgā, kur, saskaņā ar “Citadele Leasing” un “Norstat Latvija” pētījuma datiem, katrs piektais apsver hibrīda vai elektroauto iegādi. Šeit izvēli lielā mērā ietekmē arī infrastruktūra. Galvaspilsētā ir daudz:
- pieejamākas uzlādes stacijas,
- īsāki ikdienas maršruti,
- augstāka interese par ilgtspējīgiem risinājumiem,
- lielāki ienākumi.
Tiek lēsts, ka elektroauto segmenta attīstība Latvijā būs cieši saistīta ar infrastruktūras attīstību un valsts atbalsta mehānismiem.
“Latvijas pircējs šobrīd domā daudz pragmatiskāk nekā pirms pieciem gadiem. Cilvēki vērtē ne tikai auto cenu, bet arī kopējās izmaksas ilgtermiņā,” norāda auto2000.lv tirgus eksperts.
Finansēšana kļūst par izšķirošo faktoru
Viena no būtiskākajām izmaiņām auto tirgū ir pircēju pieeja finansēšanai. Auto iegāde arvien retāk notiek spontāni bez detalizētas izmaksu analīzes.
Pēdējo gadu ekonomiskās svārstības un dzīves dārdzības pieaugums ir padarījis pircējus ievērojami piesardzīgākus, bet grudrākus. Kas ievērojami ir veicinājis arī finanšu salīdzināšanas platformu popularitāti.
Līdz ar izmaksu pieaugumu pircēji arvien biežāk pirms auto iegādes salīdzina ne tikai pašus transportlīdzekļus, bet arī finansēšanas nosacījumus. Tieši tāpēc aug interese par digitālām salīdzināšanas platformām kā elizings.lv, kur iespējams pārskatīt vairākus auto finansēšanas piedāvājumus vienuviet.
Mainās arī pati finanšu domāšana. Cilvēki arvien biežāk izvērtē nevis tikai mēneša maksājumu, bet kopējās auto īpašuma izmaksas, finansējuma elastību un iespēju nākotnē refinansēt saistības. Tas liecina par daudz nobriedušāku pieeju auto iegādei kopumā.
Auto tirgus kļūst pragmatiskāks
Lai gan jauno auto tirgus Latvijā 2025. gadā pieauga par vairāk nekā 30%, tirgū joprojām dominē lietoti transportlīdzekļi. No gandrīz 65 tūkstošiem pirmreizēji reģistrēto vieglo automašīnu vairāk nekā 40 tūkstoši bija lietoti auto.
Vienlaikus pieaug arī privātpersonu aktivitāte līzinga un auto kredīta segmentā. Kur auto līzingu, pēc elizings.lv apkopotajiem datiem, izmantoja 28%, savukārt auto kredītu 72%.
Tas skaidri parāda, ka Latvijas auto tirgus attīstās nevis impulsīvas pirkšanas virzienā, bet gan pārdomātas izvēles virzienā. Cilvēki:
- vairāk izmanto finansējuma iespējas,
- Salīdzina piedāvājumus,
- ilgāk analizē,
- rūpīgāk vērtē izmaksas,
- biežāk domā par ilgtermiņa ieguvumiem.
Tieši šī pieeja šobrīd definē Latvijas auto pircēju.
Secinājums
Fakts, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju apsver auto iegādi, apliecina automašīnas nozīmi ikdienā un mobilitātes vērtību. Taču vienlaikus skaidri redzams, ka cilvēku pieeja ir kļuvusi ievērojami pragmatiskāka.
Latvijas auto tirgus vairs nav emociju tirgus. Tas kļūst par matemātisku aprēķinu, kur svarīgākā vairs nav tikai automašīnas marka vai prestižs, bet spēja ilgtermiņā uzturēt izvēlēto transportlīdzekli un sabalansēt to ar savu finansiālo situāciju.