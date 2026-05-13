Degvielas sadārdzinājums reģionālajos autobusu pārvadājumos pārsniedz 440 000 eiro mēnesī
Reģionālajos autobusu pārvadājumos degvielas sadārdzinājums provizoriski pārsniedz 440 000 eiro mēnesī, trešdien,tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), norādīja Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji.
Nozares darbības nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamo papildu finansējumu sākotnēji plānots rast esošajā budžetā.
LPS un SM ikgadējās sarunās apsprieda jautājumus par autoceļu attīstību un uzturēšanu, sabiedriskā transporta ilgtspēju, kā arī pašvaldību un valsts sadarbību infrastruktūras jomā.
Tostarp pārrunāta sabiedriskā transporta sistēmas noturību, īpaši ņemot vērā straujo energoresursu cenu kāpumu, ko izraisīja Tuvo Austrumu enerģētiskā krīze. Situācijas risināšanai SM gatavo un plāno iesniegt izskatīšanai valdībā informatīvo ziņojumu par Tuvo Austrumu konflikta ietekmi uz sabiedriskā transporta nozari.
Autotransporta direkcijas (ATD) aprēķini liecina, ka budžeta finansējums 93,78 miljonu eiro apmērā reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, saglabājot esošā maršruta tīkla apmēru, nav pietiekams. Tādējādi šogad maršruta tīkla apmēra saglabāšanai ir nepieciešams papildu finansējums 9,19 miljonu eiro apmērā. Par papildu finansējuma piešķiršanu lēmums tikšot pieņemts gada beigās, ievērojot faktiskos izpildes datus un aktualizēto prognozi.
Savukārt, lai 2027. gadā saglabātu esošo maršrutu apmēru, papildus nepieciešami vēl 19,4 miljoni eiro.
SM sadarbībā ar ATD un LPS turpināšot dialogu par ilgtspējīga sabiedriskā transporta finansēšanas modeļa pilnveidi, tostarp par izmaksu indeksāciju atbilstoši ekonomiskajiem apstākļiem un līgumu elastības mehānismu piemērošanu strauju cenu svārstību gadījumos.
SM informē, ka ATD šogad plāno sākt maršrutu tīkla modelēšanu, balstoties uz reālo pieprasījumu, lai optimizētu nobraukumu un uzlabotu mobilitāti, tostarp samazinot intervālus starp reisiem un veidojot jaunus savienojumus. Pašvaldības varēs aktīvi iesaistīties plānošanā, izmantojot kopīgu rīku maršrutu izmaiņu ierosināšanai un uzraudzībai.
Tāpat notiek darbs, lai pilnveidotu normatīvo regulējumu, nodrošinot iespēju pašvaldībām elastīgāk izmantot skolēnu pārvadājumus arī citu iedzīvotāju mobilitātes vajadzību nodrošināšanai.
Ministrijā informē, ka ar Sociālā klimata fonda investīcijām tiek strādāts pie autotransporta pēc pieprasījuma ieviešanas, lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitāti teritorijās, kur sabiedriskā transporta pakalpojumi ir ierobežoti. Šim mērķim paredzētas 36,56 miljonu eiro investīcijas.
Tāpat SM pārstāvji tikšanās laikā informēja par plānotajiem būvdarbiem valsts autoceļos līdz 2028. gadam, kurus finansēs no valsts budžeta un Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem. Šogad kopējais plānotais valsts autoceļu būvdarbu budžets ir 191 miljons eiro, tostarp 65 miljoni eiro ES fondu finansējums. Valsts vietējiem autoceļiem šogad plānots 40,88 miljonu eiro finansējums, tostarp 13,88 miljonu eiro ES fondu investīcijas.
Ministrijā uzsver, ka esošais finansējums vietējiem autoceļiem nav pietiekams, lai kompensētu infrastruktūras nolietojumu, kā arī administratīvi teritoriālās reformas iesākto, bet nepabeigto ceļu projektu finansēšanai. SM ieskatā ilgtermiņā ir nepieciešams stiprināt finansējuma prognozējamību, tāpēc sagatavots priekšlikums valsts budžetā par 7% palielināt bāzes finansējumu.
Šogad valsts autoceļu uzturēšanai paredzēti vairāk nekā 56,8 miljoni eiro. Autoceļu uzturēšana tiek veikta atbilstoši jaunākajiem grozījumiem normatīvos, kas nosaka pārbaužu samazināšanu un uzturēšanu ārkārtējos laikapstākļos. Nepieciešamības gadījumā plānots izveidot kopīgu darba grupu uzturēšanas prasību izvērtēšanai.
Tikmēr pilsētu tranzīta ielu uzturēšanai šogad paredzēts finansējums 1,7 miljonu eiro apmērā, savukārt pilsētu tranzīta ielu būvniecībai - 7,34 miljoni eiro. SM atzīmē, ka no 2027. gada mainīsies tranzīta ielu finansēšanas modelis, kas paredz palielināt valsts līdzfinansējumu un samazinās slogu pašvaldību budžetiem.
SM turpinās nodrošināt finansējumu mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem, par pamatu ņemot bāzes finansējumu 60,14 miljonu eiro apmērā ik gadu, ko papildinās mērķdotācija par pašvaldību īpašumā pārņemtajiem valsts vietējiem autoceļiem atbilstoši faktiski pārņemtajam kilometru skaitam.