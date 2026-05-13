Latvijas uzņēmēji veido jaunas sadarbības projektus ar Latvijas lielāko investori - Zviedriju
Noslēgusies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā divu dienu oficiālā vizīte Zviedrijā, kuru vadīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Divu dienu laikā Stokholmā un Malmē Latvijas uzņēmēji aizvadīja desmitiem tikšanos ar Zviedrijas uzņēmumiem, investoriem un institūcijām, pārrunājot sadarbības iespējas aizsardzības industrijas, digitālo tehnoloģiju, zaļās transformācijas, ilgtspējīgas būvniecības un modernās rūpniecības jomās.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pauž, ka Zviedrija Latvijai ir viens no nozīmīgākajiem ekonomiskajiem partneriem un lielākais investors mūsu ekonomikā, tādēļ šī oficiālā vizīte bija būtiska iespēja stiprināt abu valstu ekonomisko sadarbību ilgtermiņā.
"Vizītes laikā īpaši nozīmīgas bija tikšanās ar tādiem starptautiski nozīmīgiem uzņēmumiem kā Amazon Web Services un Saab, pārrunājot sadarbības iespējas digitālās infrastruktūras, aizsardzības industrijas un augsto tehnoloģiju jomās. Latvijas ekonomikas attīstība ir cieši saistīta ar eksportu, investīcijām un spēju Latvijas uzņēmumiem būt konkurētspējīgiem starptautiskajos tirgos,” norāda Valainis
Latvijas un Zviedrijas ekonomiskā sadarbība kļūst arvien ciešāka
Latvijas–Zviedrijas biznesa forums Stokholmā pulcēja vairāk nekā 200 uzņēmumu un institūciju pārstāvjus no abām valstīm, tostarp vairāk nekā 130 dalībniekus no Latvijas. Forumu atklāja Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Zviedrijas ārējās tirdzniecības ministres valsts sekretāre Diāna Janse (Diana Janse). Pasākuma organizēšanā nozīmīgu ieguldījumu sniedza arī Zviedrijas tirdzniecības un investīciju veicināšanas organizācija Business Sweden, Zviedrijas vēstniecība Rīgā un Latvijas vēstniecība Zviedrijā.
2025. gadā Latvijas un Zviedrijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 2,6 miljardus eiro, ierindojot Zviedriju piektajā vietā starp Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem. Zviedrija ir arī lielākais investors Latvijā — uzkrātās Zviedrijas tiešās investīcijas Latvijā pārsniedz 7,7 miljardus eiro.
Zviedrija šobrīd īsteno vērienīgu ekonomikas transformāciju, arvien lielāku uzsvaru liekot uz zaļajām tehnoloģijām, digitalizāciju un klimatneitrālu rūpniecību. Tieši šajās jomās Latvijas uzņēmumi arvien pārliecinošāk spēj piedāvāt starptautiski konkurētspējīgus augstas pievienotās vērtības risinājumus.
Zviedrijas ārējās tirdzniecības ministres valsts sekretāre Diāna Janse norāda, ka Zviedrija ar lepnumu ir lielākais investors Latvijā, un vairāk nekā 500 Zviedrijas uzņēmumu darbojas gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs visā Latvijas teritorijā. "Tie sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā un stiprina mūsu kopīgo noturību — finanšu sistēmā, digitālajā un fiziskajā infrastruktūrā, enerģētikā, ražošanā un aizsardzībā. Ar tirdzniecības un investīciju palīdzību mēs ne tikai veicinām ekonomisko izaugsmi, bet arī stiprinām mūsu kopējo drošību, jo mūsdienu pasaulē ekonomika un drošība ir cieši saistītas un savstarpēji papildinošas,” pauž Janse.
Latvijas uzņēmumi prezentē kompetences augstas pievienotās vērtības nozarēs
Vizītes laikā notika vairāk nekā 130 uzņēmēju individuālās tikšanās (B2B), investoru forums Nasdaq Stokholmas biržā, kā arī individuālas tikšanās ar Zviedrijas uzņēmumiem un investoriem. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai aizsardzības industrijas, digitālās infrastruktūras, zaļās transformācijas un ilgtspējīgas būvniecības jomās.
Latvijas delegācija tikās arī ar Stokholmas pašvaldības vadītāju Kārinu Vonnogordu (Karin Wanngård), pārrunājot sadarbības iespējas inovāciju, ilgtspējīgas pilsētvides attīstības un investīciju piesaistes jomā.
“Vizītes laikā redzējām ļoti lielu Zviedrijas uzņēmumu un investoru interesi par Latviju un mūsu uzņēmumu kompetencēm. Biznesa forums Stokholmā, uzņēmēju individuālās tikšanās un investoru pasākums Nasdaq Stokholmas biržā deva iespēju Latvijas uzņēmumiem veidot jaunus kontaktus un uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus augstas pievienotās vērtības nozarēs. Īpaši svarīgi bija redzēt, ka Latvijas uzņēmumi Zviedrijā tiek uztverti kā profesionāli, uzticami un konkurētspējīgi partneri,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas delegācija
Latvijas delegācijā piedalījās uzņēmumi un organizācijas no aizsardzības, būvniecības, tehnoloģiju, enerģētikas, finanšu, metālapstrādes, pārtikas ražošanas, loģistikas un inženierijas nozarēm.
Aizsardzības un augsto tehnoloģiju jomu pārstāvēja Latvijas Mobilais Telefons, HansaMatrix, Ammunity, Atlas Aerospace, Baltic Photonics, Redwire Defense Tech Riga, SUBmerge Baltic, Zippy Vision, DK Unity, ARiTeh, RARE power, LIRA 7, VIC TEC, EKA Baltic, Management Technology un Bonusukarte.lv.
Būvniecības, rūpniecības un ilgtspējīgas attīstības jomu pārstāvēja UPB, UPB Nams, PRIMEKSS, VIA-S modular houses, MODUL, Tenax Panel, LV Timber, SCHWENK Latvia, EcoHeat Technologies, Lanela Power Solutions, Energolukss, Sendeko Latvia, OSA, CIPRESE1, HMP Group, Teters un Ardlat.
Metālapstrādes, mašīnbūves un inženierijas nozari pārstāvēja Jelgavas mašīnbūves rūpnīca, EMJ Metāls, RB Metāls, Steel PROFI, Rītausmas Steel Constructions, VOLKO Engineering, CNC SAAN, Kurzemes Atslēga, ARG metinātava, BALTMA, MetWorks, Exigum, Linda-1, AGB Serviss, ENERTEK, MLK un AS RIKOM.
Finanšu, investīciju un kapitāla tirgus jomu pārstāvēja Citadele Bank, Signet Bank, INDEXO, Nasdaq Riga, Finanšu nozares asociācija, DelfinGroup un IPAS Indexo.
Enerģētikas, infrastruktūras un publiskā sektora organizāciju vidū bija Latvenergo, Augstsprieguma tīkls, Rīgas ūdens, Ventspils brīvosta, Latgales speciālā ekonomiskā zona, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, STORENT GROUP un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Savukārt pārtikas ražošanas nozari pārstāvēja Lāči, Lazdonas Piensaimnieks, Cannelle Bakery, WISEMEAL, Ķelmēni un Agrova International.