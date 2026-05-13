Sākusi raudāt no izmisuma - lai nogādātu gulošu dēlu mājās, vientuļajai mātei pieprasa vairāk nekā 140 eiro. VIDEO
Veselības aprūpes sistēmas nepilnības un specializētā transporta nepieejamība nostādījusi izmisuma pilnā situācijā kādu ģimeni no Tukuma novada. Pēc akūtas medicīniskās palīdzības saņemšanas Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) smagi slima, guloša jaunieša mātei par dēla nogādāšanu mājās pieprasīti vairāk nekā 140 eiro, vēsta LTV Ziņu dienests.
Slampes pagasta iedzīvotāja Solvita Nīmante viena pati aprūpē savu 20 gadus veco dēlu Kristeru, kuram ir Dišēna muskuļu distrofija – smaga ģenētiska saslimšana, kuras dēļ jaunietis ir gulošs, un viņa elpošanu nodrošina mākslīgā elpināšanas iekārta. Pirms nedēļas, pasliktinoties Kristera veselības stāvoklim, viņš ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādi tika nogādāts Stradiņa slimnīcā.
Kad akūtā situācija tika atrisināta, pacientu tika nolemts no slimnīcas izrakstīt, taču iespējas, kā tikt mājās, nebija. Slimnīcas sociālā darbiniece piedāvājusi izmantot specializēto transportu, taču, uzzinot, kāda summa – 142 eiro – jāmaksā par šo pakalpojumu, sieviete sākusi no izmisuma raudāt.
Situācija šoreiz atrisinājās, pateicoties Bērnu paliatīvās aprūpes dienesta iesaistei, kas nākamajā dienā palīdzēja ģimenei nokļūt mājās. Tomēr slimnīcas personāls atzīst, ka gulošu pacientu transportēšana ir sistēmiska problēma, ar ko mediķi un sociālie darbinieki saskaras ik dienu.