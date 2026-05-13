Sola miljons jaunu darbavietu līdz 2030. gadam. Kādā nozarē tas būs?
Eiropa atrodas uz tehnoloģiskā uzplaukuma sliekšņa. Eksperti prognozē, ka līdz 2030. gadam tā sauktais "zinātnes un tehnoloģiju" ("Deep Tech") sektors pieaugs līdz neticamam triljonam eiro un radīs apmēram miljonu jaunu darbavietu.
Savukārt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) izceļ šīs nozares attīstību kā vienu no svarīgākajiem rīkiem ekonomikas transformācijā, tehnoloģiskās konkurētspējas un sabiedrības noturības stiprināšanā, ņemot vērā pieaugošo ģeopolitisko nenoteiktību.
Bet ko tas nozīmē parastam cilvēkam? Tie nav tikai skaitļi ziņojumos — tas ir jauns veids, kā ārstēt slimības, pārvietoties un aizsargāt savas mājas.
Kas ir "Deep Tech" vienkāršiem vārdiem?
Ja parasti lietojumprogrammas jūsu viedtālrunī (piemēram, ēdiena piegāde vai sociālie tīkli) ir "pārbūve", tad "Deep Tech" ir pamats. Tā ir tehnoloģija, kuras pamatā ir nopietni zinātniski atklājumi.
Mākslīgais intelekts, kas ne tikai raksta tekstus, bet arī atrod mikroskopiskus fragmentus rentgena attēlos. Biotehnoloģijas, kas ļauj izgatavot protezēs, ko cilvēks kontrolē ar domu spēku.
Jauni materiāli, kas padara tehniku stiprāku un videi draudzīgāku. Šādi projekti prasa gadus ilgas pētniecības un milzīgus ieguldījumus, bet tie tieši nosaka, kādā pasaulē mēs dzīvosim pēc 10 gadiem.
Kad inovācijas glābj dzīvības šeit un tagad
Parasti tehnoloģijas ceļš no laboratorijas dzīvē prasa gadus. Taču karš Ukrainā ir mainījis spēles noteikumus. Šodien Ukraina ir kļuvusi par galveno pasaules platformu, kur tiek pārbaudītas vissarežģītākās izstrādes reālos, nevis siltumnīcas apstākļos.
Kā norāda Ukrainas inovāciju eksperte Marija Krasnoščoka, zinātne Ukrainā ir pārvērtusies no "ekonomikas dzinēja" par izdzīvošanas instrumentu. Ja agrāk izstrāde varēja ilgt gadiem, tad tagad ceļš no idejas līdz gatavam ierīcei var aizņemt tikai pāris nedēļas.
Kas jau darbojas:
- Viedās protēzes: Ukrainas uzņēmumi (piemēram, "Esper Bionics" vai "Allbionics") izstrādā bioniskas rokas un kājas, kas "mācās" pielāgoties konkrētam cilvēkam ar mākslīgā intelekta palīdzību.
- Telemedicīna: pieredzējuši ķirurgi no jebkuras pasaules vietas var attālināti palīdzēt kolēģiem veikt sarežģītas operācijas tieši piefrontes slimnīcās.
- Virtuālā realitāte: to izmanto ievainoto rehabilitācijai, lai atbrīvotu viņus no fantoma sāpēm un palīdzētu ātrāk pierast pie protezēšanas.
Kāpēc tas ir svarīgi Eiropai un Latvijai?
Ukrainas pieredze ir parādījusi: tehnoloģijas ir valsts drošība. To saprot arī Latvija, kas ir izvēlējusies biomedicīnu un viedos materiālus.
Šā gada 14. un 15. maijā Rīgā notiks liela konference "Deep Tech Atelier 2026", kuru organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Tā pulcēs Rīgā zinātniekus, jaunuzņēmumus, investorus, politiķus un tehnoloģiju ekspertus no vairāk nekā 60 valstīm.
"Deep Tech" – tas nav par tālo kosmosu. Tas ir par to, cik ātri ārsti spēs noteikt diagnozi, cik ilgi mēs paliksim veseli un cik droša būs mūsu sabiedrība. Nākotne tiek veidota tieši šobrīd, un, kā parāda pieredze, ideju ieviešanas ātrums šodien ir tikpat svarīgs kā pašas idejas.