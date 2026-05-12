“Situācija mainās gandrīz katru dienu”: “airBaltic” komentē degvielas piegāžu riskus
Šobrīd nav indikāciju par iespējamu aviācijas degvielas trūkumu, otrdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pauda Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Viņš minēja, ka aviokompānija katru nedēļu apkopo informāciju par degvielas pietiekamību tirgū.
"Šobrīd nav nevienas spilgtas indikācijas, ka tas varētu iestāties. Protams, situācija mainās katru nedēļu, gandrīz vai katru dienu, un tāpēc mēs tam sekojam līdzi diezgan rūpīgi," pauda Martinovs.
Viņš arī atzīmēja, ka aviokompānijai ir noslēgti ilgtermiņa līgumi ar degvielas piegādātājiem un, aptaujājot šos piegādātājus, "airBaltic" nav radušās šaubas, ka viņi varētu neizpildīt šos līgumus.
LETA jau vēstīja, ka "airBaltic" šogad pirmajos četros mēnešos pārvadāja 1,481 miljonu pasažieru, kas ir par 5,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt 2025. gadā aviokompānija pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Tāpat ziņot, ka Saeimas deputātu vairākums šogad 16. aprīlī piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir šā gada 31. augusts. Aizdevums izsniegts bez nodrošinājuma.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla. Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.
Pērn augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.
Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "airBaltic" gan ir apturējusi iespējamo IPO un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "airBaltic" gada pārskatā.
Pārskatā norādīts, ka, neraugoties uz gaidāmo operatīvās un komerciālās darbības uzlabojumu, aviokompānija 2026. gadā darbosies ar negatīvu brīvo naudas plūsmu, un, ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.