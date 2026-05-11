Valainis un Latvijas uzņēmēju delegācija dosies tirdzniecības misijā uz Zviedriju
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas uzņēmēji šodien dosies tirdzniecības misijā uz Zviedriju, informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.
Tirdzniecības misiju organizē LIAA, un tās mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksportspēju, stiprināt sadarbību ar Zviedrijas partneriem un piesaistīt jaunas investīcijas Latvijas ekonomikai.
Vizītē dalību apstiprinājuši 76 Latvijas uzņēmumu pārstāvji no dažādām nozarēm, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, aizsardzības industrijas, būvniecības, metālapstrādes, pārtikas ražošanas un citām.
LIAA norāda, ka tirdzniecības misijas centrālais notikums būs Latvijas-Zviedrijas biznesa forums Stokholmā, kurā piedalīsies abu valstu valdības, uzņēmējdarbības un investīciju vides pārstāvji. Dalību forumā no Zviedrijas puses apstiprinājuši Zviedrijas ārējās tirdzniecības ministrs Benjamins Dousa un Zviedrijas starptautiskās tirdzniecības veicināšanas organizācijas "Business Sweden" vadītājs Jans Larsons.
Vizītes laikā plānotas arī augsta līmeņa tikšanās ar Zviedrijas amatpersonām un uzņēmējiem, kā arī diskusijas par sadarbības iespējām zaļās pārejas, būvniecības, inženierijas un aizsardzības industrijas jomā. Programmā paredzētas uzņēmēju individuālās tikšanās B2B formātā, nozares sesijas un tikšanās ar potenciālajiem investoriem.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda, ka Latvijas un Zviedrijas ekonomiskā sadarbība patlaban ir cieša, taču potenciāls tās tālākai attīstībai ir būtisks. Viņa uzsver, ka vērojama strauja izaugsme pakalpojumu eksportā, kā arī labas iespējas tehnoloģiju un industriālajās nozarēs. Biznesa forums un uzņēmēju individuālās tikšanās ļaus Latvijas uzņēmumiem veidot tiešus kontaktus ar partneriem un sākt jaunus sadarbības projektus.
Aģentūrā uzsver, ka Zviedrija ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem ārējās tirdzniecības partneriem - 2025. gadā tā ierindojās piektajā vietā pēc kopējā tirdzniecības apgrozījuma, kas sasniedza 2,6 miljardus eiro. Latvijas eksports uz Zviedriju veidoja 1,62 miljardus eiro, nodrošinot pozitīvu savstarpējās tirdzniecības bilanci. Vienlaikus Zviedrija ir lielākais investors Latvijā ar 7,7 miljardiem eiro uzkrāto tiešo investīciju.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētajā Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu.