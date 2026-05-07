Pirmā tikšanās ar jauno Volkswagen ID Polo Hamburgā
Īpašā pasākumā Hamburgā Volswagen atklājis svarīgākās elektriskās pirmizrādes, kas plašākai publikai taps pieejamas visa šī gada garumā. Pirmā bezdelīga ir jaunais ID. Polo, kuru TV Autoziņas skatīja vieni no pirmajiem pasaulē.
VW Polo kā modelis ir saražots 20 miljonos eksemplāru, taču nekad nav bijis pa īstam elektrisks. Turpmāk tas būs tikai tāds. Ja plaši pazīstamais ID.3 standarta izpildījumā ir pakaļpiedziņas automašīna, tad ID. Polo velkošie ir priekšējie riteņi. Arī uzlādes ligzda ir priekšējā spārnā. Baterijas nebūs lielas, 37 vai 52 kWh, taču uzlādēt līdz 80% tās varēs pusstundā, un tam nebūs nepieciešams superjaudīgs lādētājs. ID.Polo uzlādes maksimālā jauda būs 105 kW. Ir tikai loģiski, ka mazs elektromobilis iekļauj kompromisu starp sniegumu un izmaksām.
Sniedzamība atkarīga no pircēju ambīcijām, respektīvi, elektromobiļa jaudas. Jaudas versiju būs trīs, līdz pat 211 ZS. Volkswagen sola sniedzamību ne mazāk kā 300 km apjomā. ID. Polo nav sevišķi garāks par 4 metriem. Tā kā visa piedziņas daļa ir sapakota priekšā, salons ir garāks nekā Polo jebkad bijis. Tas ir pirmais Volkswagen ar jauno salona arhtektūru, kurā atgriezušās fiziskas pogas un kloķīši. Transmisijas svira gan atrodas zem stūres kā visiem jaunākajiem Volkswagen. Toties pašai stūre ir pilnībā jauns dizains un reāli nospiežamas pogas ar dzirdamu klikšķi.
ID. Polo uzticēta svarīga misija - integrēt Volkswagen elektromobiļus kopējā modeļu saimē, nevis jau atkal padarīt tos par lēti būvētiem un elektriskiem baltajiem zvirbuļiem. Tāpēc ID. Polo āriene zīmēta pēc pārbaudītas metodes. Mazajam auto ir izrieztas riteņu arkas, kamdēļ auto izskatās masīvs un nedaudz kauslīgs. Riteņu arkas un lukturi pasvītro ID Polo stāju. Slēpts aizmugurējo durvju rokturis varbūt nav īsti Volkswagen stilā, turpretim raksturīgie iepresējumi ap durvīm ir “pure Volkswagen”. ID. Polo aizmugurē sākotnēji nekas nepārsteidz, jo strīpa pa visu dibenu un izgaismots logo jau ir redzēti. Bet ne jau tādas formas lukturi. Zem bagāžnieka grīdas atrodas vēl viens bagāžas nodalījums uzlādes kabeļiem u.c.
Pat stāvot uz vietas ID. Polo vairāk izskatās pēc Volkswagen nekā ID.3, lai gan to viņi arī ir uzlabojuši. Skatoties uz ID. Polo nagi niez ar to izbraukt. Iepriekšpārdošanā elektromobilis par 34 372 eiro pieejams jau no 29. aprīļa, bet vislētākais ID. Polo City par solītajiem 25 tūkstošiem eiro ieradīsies drīzumā.
Uz kāda cita “ID bulvāra” stūra Hamburgā sastapām arī modernizēto Volkswagen ID.3. Gadu gaitā tam klājies dažādi, tomēr ID.3 izrādījies pietiekami svarīgs modelis, lai to modernizētu, ieliktu jaunas lampas un tādu pat salonu kā tikko redzētajam ID. Polo. Lai nebūtu pārpratumu, jaunums nosaukts par ID.3 Neo. Jaunie lukturi ir nopietnāki un glītāki nekā pirmajam ID.3. Gaismas josla priekšā savienojas. Volkswagen teic, ka uzlabota arī ID. 3 Neo piedziņas sistēma. Uz papīra viss gan izskatās tieši tāpat kā agrāk - izņemot nobraucamo attālumu. Tagad tam jāsasniedz pat 630 km, kamēr mazajam ID. Polo ražotāja noteiktais maksimums ir 454 km. ID.3 Neo salonā vairs nav lētu plastmasu, toties ir jaunā dizaina stūre un normālas klimata pogas, un katram stiklu pacēlajām nu ir sava poga, nevis divas uz četriem kā agrāk.