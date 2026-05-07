Vai stāvēšanas atļauja vairs nav jāliek aiz vējstikla? Ministrija sniedz skaidrojumu
Pēc jaunākajiem Ceļu satiksmes noteikumu grozījumiem autovadītāju vidū radušās neskaidrības par stāvēšanas atļauju izmantošanu. Satiksmes ministrija skaidro, kas patiesībā mainījies.
Šī gada 31.martā spēkā stājās grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos (CSN), kur viens no precizējumiem attiecas uz 285.27. apakšpunktu - papildzīmi “Pārējā papildinformācija”. Minētais grozījums CSN neatceļ līdzšinējo prasību - stāvēšanas atļaujas novietot redzamā vietā. Vienlaikus tas ir radījis neskaidrības kontrolējošām institūcijām par atsevišķām prasībām un papildzīmes Nr. 849. pielietojumu. Lai novērstu neskaidrības, Satiksmes ministrija ir iesniegusi Saeimā priekšlikumu papildināt Ceļu satiksmes likumu ar vispārēju normu, kas noteiktu par pienākumu stāvēšanas atļauju novietot redzamā vietā.
Paplašinot papildzīmes Nr. 849. “Pārējā papildinformācija” piemērošanas tvērumu, no ceļazīmes nosaukuma tika izņemta skaidrojošā daļa. Tas ļauj šo papildzīmi izmantot būtiski plašāk – piemēram, luksofora signālu darbības laika norādīšanai, sabiedriskā transporta kustības regulēšanai, kā arī dažādas informatīvas vai simboliskas informācijas sniegšanai ceļu satiksmes dalībniekiem.
“Grozītā norma paredz plašāku tvērumu, taču iedzīvotājiem tā nerada nekādas izmaiņas. Grozījumi neatceļ līdzšinējās prasības, tostarp pienākumu novietot stāvēšanas atļauju redzamā vietā. Tādēļ apgalvojumi, ka atļauja vairs nav jānovieto aiz priekšējā vējstikla, nav korekti. Ja personai tiek piešķirtas noteiktas tiesības, kontrolējošajām institūcijām ir jābūt iespējai tās pārbaudīt. Līdzīgi kā teātrī vai kinoseansā ir jāuzrāda biļete, arī stāvvietā, ja autovadītājs neatrodas automašīnā, ir jābūt redzamā vietā novietotai atļaujai”, skaidro Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
Tāpat kā līdz šim, pirms transportlīdzekļa novietošanas stāvvietā, kas apzīmēta ar papildzīmi Nr. 849., piemēram, “Tikai ar atļaujām Nr. X”, autovadītājam ir jānodrošina nepārprotami pierādījumi tiesībām izmantot konkrēto stāvvietu. Praktiski tas nozīmē, ka derīga atļauja jeb caurlaide jānovieto redzamā vietā, lai, transportlīdzekļa vadītājam klāt neesot, nerastos šaubas par iespējamu pārkāpumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka gadījumos, ja atļauja ir nokritusi vai nav bijusi redzama un par to ir piemērots sods, transportlīdzekļa īpašniekam saglabājas tiesības sodu apstrīdēt, uzrādot derīgu stāvēšanas atļauju.
Lai kliedētu sabiedrībā radušās bažas un mazinātu atšķirīgu tiesību normu interpretāciju risku, SM ir sagatavojusi priekšlikumu Ceļu satiksmes likumā noteikt atsevišķu vispārēju normu par pienākumu novietot transportlīdzekļa stāvēšanas atļauju redzamā vietā (piemēram, aiz priekšējā vējstikla). Priekšlikums ir iesniegts izskatīšanai Saeimā, un to plānots vērtēt atbildīgajā Saeimas komisijā tuvākajā laikā.
Kopumā pieņemtie grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos ir vērsti uz satiksmes drošības uzlabošanu, normatīvā regulējuma pielāgošanu efektīvākai un plūstošākai satiksmes organizēšanai.