Rietumu Banka uzsāk īstenot ASV dolāru maksājumus, nodibinot korespondentbankas attiecības ar "Deutsche Bank"
Rietumu Banka ir nodibinājusi korespondentbankas attiecības ar starptautisko banku "Deutsche Bank", kas ļaus bankai no 6. maija uzsākt īstenot tiešus ASV dolāru maksājumus, kā arī apkalpot citus Latvijas tirgus dalībniekus ASV dolāru maksājumiem. Korespondentbanka ASV nodrošina piekļuvi ASV maksājumu sistēmai, ļaujot īstenot ātru un uzticamu klientu maksājumu apstrādi ASV dolāros.
“Šis ir stratēģiski nozīmīgs notikums Rietumu Bankas attīstībā, jo, papildinot mūsu maksājumu klāstu ar ASV dolāriem, bankas valūtu maksājumu iespējas kļūs par plašākajām gan Latvijā, gan Baltijā, nodrošinot mūsu klientiem pilnvērtīgu apkalpošanu starptautisku darījumu īstenošanai faktiski visā pasaulē. Sadarbība ar "Deutsche Bank" nostiprina Rietumu Bankas pozīcijas Baltijas vadošo banku lokā uzņēmumu apkalpošanas segmentā,” saka Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja.
Lai banka pilnvērtīgi varētu veikt ASV dolāru maksājumus, tai jābūt kontam korespondentbankā, kas ir reģistrēta ASV un kurai ir konts Federālo rezervju bankā. Latvijas bankas un lielākā daļa Eiropas banku ASV dolāru maksājumus veic caur korespondentbankām, taču ne visām ir atbilstoši standarti un spējas nodrošināt tiešus ASV dolāru maksājumu pakalpojumus. Rietumu Bankas sadarbība ar Deutsche Bank nodrošinās drošu un nepārtrauktu ASV dolāru maksājumu apstrādi.
Ņemot vērā, ka korespondentbanka, izpildot citu banku klientu maksājumu uzdevumus, līdzatbild par darījumu risku, nozīmīgs priekšnosacījums korespondentbanku attiecību nodibināšanai ir augstu atbilstības prasību ievērošana. Uzsāktā sadarbība ar Deutsche Bank apliecina, ka Rietumu Banka ir nodrošinājusi pilnīgu pārliecību par saviem procesiem un atbilstību augstākajiem standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Sadarbības uzsākšanu noteikti pozitīvi ietekmēja arī šī gada sākumā saņemtais labvēlīgais MONEYVAL ziņojums, kas atzīst Latviju par valsti ar efektīvu, caurskatāmu un pret naudas atmazgāšanas riskiem noturīgu sistēmu.
“Mēs lepojamies būt par Rietumu Bankas un Latvijas partneri, vienlaikus stiprinot savu atbalstu Eiropas Savienībai, ņemot vērā starptautisko, ASV un citu saistīto standartu ievērošanu, kas nodrošina ilgtspējīgi paplašināmu banku pakalpojumu attīstību. Rietumu Bankas pasaules līmeņa vadība, Latvijas regulatīvās reformas un augstākā līmeņa valdības signāli apliecina nozares mēroga kultūru, kas ir vērsta uz pieejamību un drošību,” saka Metjū Proberšteins (Matthew Probershteyn), "Deutsche Bank" Institucionālās naudas plūsmas pārvaldības nodaļas vadītājs Ziemeļamerikā.
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.