Bijušais "airBaltic" valdes loceklis Cālītis vadīs Portugāles aviokompāniju
Bijušais Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis iecelts Portugāles aviokompānijas "euroAtlantic Airways" izpilddirektora amatā, liecina "euroAtlantic Airways" paziņojums vietnē "LinkedIn". Viņš amata pienākumus "euroAtlantic Airways" sāks pildīt 18. maijā.
Aviokompānija paziņojumā norāda, ka Cālīša operacionālā pieredze un līderības sasniegumi palīdzēs "euroAtlantic Airways" turpināt izaugsmi un stiprināt pozīcijas lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumos jeb ACMI un čarterlidojumu tirgū.
Šī pāreja notiek laikā, kad "euroAtlantic Airways" ir stabils izaugsmes temps, paplašinās sadarbības partnerības, saglabājas pieprasījums un tuvākajos mēnešos plānota flotes paplašināšana, teikts paziņojumā.
"euroAtlantic Airways" ir starptautiska komerciālās aviācijas kompānija, kas veic gan regulāros, gan neregulāros lidojumus. Tā ir reģistrēta Portugālē un apkalpo maršrutu tīklu pāri Ziemeļatlantijai (ASV un Kanāda), Karību reģionā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Klusā okeāna reģionā, Austrālijā un Okeānijā.
Uzņēmums nodrošina čarterlidojumus, lidmašīnu nomu ar apkalpi (ACMI) un "ad hoc" lidojumu pakalpojumus no jebkuras vietas, kur ir lidosta, uz dažādiem galamērķiem Eiropā un citur pasaulē, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.
"euroAtlantic Airways" flotē patlaban ir sešas lidmašīnas, tostarp trīs "Boeing 767-300ER", divas Boeing "777-200ER" un viena "Airbus A330-200".
Aviokompānija dibināta 1993. gadā ar nosaukumu "Air Madeira", savukārt 2000. gadā uzņēmums oficiāli ieguva zīmolu "euroAtlantic Airways". Pēc 2010. gada uzņēmums paplašināja darbību Eiropā, Amerikā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos, īpaši koncentrējoties uz ACMI pakalpojumiem un speciālajiem reisiem.
Savukārt 2024. gadā notika uzņēmuma restrukturizācija, tostarp ieviesta jauna vadība un stiprināta uzņēmuma stratēģija, īpašu uzmanību pievēršot flotes paplašināšanai un starptautiskās pozīcijas stiprināšanai. Pērn kompānija pirmo reizi flotē iekļāva "Airbus" lidmašīnu, kas kļuva par simobolisku soli pēc daudzu gadu darbības ar "Boeing" lidmašīnām.
LETA jau ziņoja, ka Cālītis "airBaltic" operatīvās vadības direktora un valdes locekļa amatu atstāja 30. aprīlī, bet no 1. maija operatīvās vadības direktora un atbildīgā vadītāja pienākumus uzņēmās "airBaltic" lidojumu operāciju vecākais viceprezidents Roberts Stratings, kurš "airBaltic" strādā kopš 2025. gada janvāra un kuram ir starptautiskā aviācijas pieredze.