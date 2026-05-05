Elektrības cena Latvijā strauji lec augšup - nedēļas laikā pieaugums par 35%
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 35% un bija 48,26 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Arī Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 35% un bija 48,23 eiro par MWh, bet Igaunijā tā palielinājās par 30% un bija 40,85 eiro par MWh.
"Latvenergo" norāda, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā un Baltijā aizvadītajā nedēļā pieauga. Cenu kāpumu galvenokārt noteica samazināts vēja ģenerācijas apmērs, kā arī zemāka saules elektrostaciju izstrāde "Nord Pool" reģionā. Vienlaikus Baltijā elektroenerģijas ražošanas apmērs samazinājās straujāk nekā patēriņš, tādējādi pieauga elektroenerģijas importa īpatsvars.
"Nord Pool" sistēmas cena palielinājās līdz 55,24 eiro par MWh, kas ir par 39% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Vidējās elektroenerģijas cenas aizvadītajā nedēļā pieauga arī citās Eiropas valstīs. Vācijā cena palielinājās līdz 62,59 eiro par MWh, kas ir par 5% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, savukārt Polijā tā palielinājās par 8%, sasniedzot 69,76 eiro par MWh.
"Nord Pool" reģionā aizvadītajā nedēļā vēja elektrostaciju izstrāde samazinājās par 28%, kamēr saules elektrostaciju izstrāde samazinājās par 12%. Tikmēr Baltijā vēja izstrāde samazinājās par 25%, savukārt saules izstrāde palielinājās par 1%.
Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība aizvadītajā nedēļā saglabājās nemainīga un bija 66% līmenī.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 7272 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 7496 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā praktiski nemainījās un bija 466 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apmērs samazinājās par 1% un bija 132 GWh. Igaunijā patēriņš arī samazinājās par 1% - līdz 148 GWh, bet Lietuvā tika patērētas 186 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 16%, un kopā tika saražotas 409 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 13% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 120 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde samazinājās par 4%, un tika saražotas 83 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 22% - līdz 206 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 91%, Igaunijā - 56%, bet Lietuvā - 110%. Baltijas valstīs tika saražoti 88% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.