Kāds ir "Gada Bezceļu auto 2026" uzvarētājs "Toyota Land Cruiser"
Leģendārais apvidus auto “Toyota Land Cruiser” konkursā “Latvijas Gada auto 2026” saņēma balvu nominācijā "Gada Bezceļu auto 2026".
Vairāk nekā 70 gados “Land Cruiser” izveidojis sev reputāciju kā kārtīgs bezceļu auto, kas bieži vien nodrošina transportu vissarežģītākajos apstākļos pasaules karstajos punktos. Arī “Latvijas Gada auto 2026” žūriju pārliecināja šī automobiļa spējas bezceļā.
Jaunajam piektās paaudzes “Land Cruiser” zem virsbūves joprojām ir rāmis, kura stingrība, pēc ražotāja teiktā, palielināta par 50%. Lai gan pasaulē šis auto pieejams ar dažādiem spēka agregātiem, pie mums vienīgais pieejamais dzinējs ir labi pazīstamais 2,8 litru četrcilindru turbodīzelis ar 48 V vieglo hibrīdu, kas nodrošina 205 ZS jaudu un 500 Nm griezes momentu. Pilnpiedziņas transmisijas pamatā ir jauna astoņu pakāpju automātiskā pārnesumkārba. Auto aprīkojumā ir arī atvienojams priekšējais šķērsstabilizators, kas smagā bezceļā uzlabo riteņu artikulāciju, un bloķējams aizmugurējais diferenciālis. Stūres sistēma ir aprīkota ar elektrisku stūres pastiprinātāju, kas nepieciešams gan drošības funkcijām, gan dažādiem braukšanas asistentiem.
“Land Cruiser” interjers ir izstrādāts pilnīgi no jauna un, salīdzinājumā ar priekšgājēju, veidots apvidnieciski stūrainā un modernā stilā. Priekšējā panelī ir divi jauni digitālie displeji – instrumentu panelim un multivides sistēmai. Standartā salons ir aprīkots ar piecām sēdvietām, bet par papildu samaksu (680 EUR) pieejama trešā sēdekļu rinda.
Jaunais “Land Cruiser” tiek piedāvāts divos izpildījumos – “Prestige” un “Executive”, kuru sākumcenas ir attiecīgi 79 900 un 88 700 eiro.
Konkursa “Latvijas Gada auto 2026” žūrijas viedokļi par "Toyota Land Cruiser"
Jānis Vanks, autosportists, “Drošas braukšanas skolas” direktors:
““Toyota Land Cruiser” nav būtiski mainījies, ja neskaita dizainu un aprīkojumu. Tas pats lēkājošais āzis pa nelīdzenu asfaltu, kas nejūtas savā ādā pilsētā. Taču tiklīdz nobrauc no ceļa, šis auto pārvēršas! Brauc kur gribi, un ar komfortu!
Īsāk sakot, bezceļa īpašības šis auto nebūt nav zaudējis un pilda tos pašus galvenos nosacījumus, ko iepriekšējie “Land Cruiser”. Var teikt, ka “Heavy duty” agregāts ar komfortablu aprīkojumu. Ventilators zem paneļa gan svilpo kā Liepajas vējš, taču brauc kur gribi.”
Guntars Pulss, auto žurnālists, “Profi Latvija” galvenais redaktors:
“Jaunais “Land Cruiser” droši vien patiks šī modeļa faniem, jo saglabājis priekšteču robusto izskatu un gaitas īpašības. Protams, neizbēgami palielinājies dažādu elektronisko asistentu klāsts un arī cena, taču kopējais iespaids atbilstošs leģendārajam nosaukumam.”
Sandris Metuzāls, auto žurnālists, “Jauns.lv”:
““Land Cruiser ieguvis robustāku un “džipiskāku” izskatu, jau pa gabalu nepārprotami liekot manīt – es esmu īsts visurgājējs! Un ir jau arī. Pieejami vairāki braukšanas režīmi, kas domāti tieši bezceļiem, taču, braucot pa vienkārši smilšainiem vai ļoti dubļainiem ceļiem, tie pat īsti nav vajadzīgi. Arī parastajā ikdienas braukšanas režīmā “Land Cruiser” itin viegli tiek galā ar šķēršļiem, kas lielai daļai citu automobiļu (tostarp arī no krosoveru saimes) kļūtu par diezgan lielu pārbaudījumu.
Ja runājam par braukšanu pa šoseju, tad te gan kaut kādu sportiskumu gaidīt nav vērts. Auto ir liels un smagnējs, tādēļ 205 zirgspēku dzinējs to par dinamisku braucamo padarīt nejaudā. Interjerā saglabāts “Toyota” raksturīgais konservatīvisms, neaizraujoties ar visādām mūsdienīgām ekstrām. Ātrumpārslēgs ir tik liels un pamatīgs, kā vecajos labajos laikos. Klimatkontroles vadība un braukšanas režīmu izvēle notiek ar kārtīgām plastmasas pogām, arī uz stūres izvietotās pogas ir tādā pašā stilā, un nebūs te nekāda niekošanās ar kaut kādām skārienjutīgām virsmām!
Detalizēti iestatījumi gan pieejami jau nosacīti lielajā displejā – ķīniešu ražotāji par tādu tikai pasmietos un vietā uzliktu četras reizes lielāku. Bet tādēļ jau “Land Cruiser” tomēr ir klasika. Sāpīgā vieta šajā stāstā ir cena, jo tā grozās starp 80 un 90 tūkstošiem eiro.”
Konkursā "Latvijas Gada auto 2026" uzvarēja "Cupra Terramar", bet pērn par "Latvijas Gada auto 2025" kļuva "Škoda Kodiaq".
