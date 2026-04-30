"Amber Latvijas balzamam" pagarina tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas seku termiņu
Alkoholisko dzērienu ražotājai AS "Amber Latvijas balzams" pagarināts tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas seku termiņš, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga". Paziņojumā norādīts, ka 15. aprīlī "Amber Latvijas balzams" iesniedza Rīgas pilsētas tiesā pieteikumu, ar kuru lūdza pagarināt tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas seku termiņu.
Ar Rīgas pilsētas tiesas 28. aprīļa lēmumu termiņš ir pagarināts līdz 2026. gada 5. augustam un noteikts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņš līdz 2026. gada 5. oktobrim, nosakot, ka plāns iesniedzams apstiprināšanai tiesā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noteiktā saskaņošanas termiņa beigām.
Jau ziņots, ka "Amber Latvijas balzams" vairākuma akcionāram Luksemburgas kompānijai "Amber Beverage Group Holding" atļauts sākt tiesiskās reorganizācijas procesu. Luksemburgas apgabaltiesa ir piešķīrusi kompānijai četru mēnešu moratoriju līdz 2026. gada 24. augustam, kas var tikt pagarināts.
Procesa mērķis ir nodrošināt "Amber Beverage Group Holding" iespēju primāri noslēgt izlīgumu ar tās galvenajiem finanšu kreditoriem un alternatīvi panākt kreditoru apstiprinājumu reorganizācijas plānam. Šajā kontekstā tiks veikta saziņa ar obligacionāriem.
Kā atzīmē "Amber Beverage Group Holding", šis paziņojums neietekmē kompānijas meitasuzņēmumu saimniecisko darbību, un grupas darbība turpinās kā ierasts.
"Amber Latvijas balzams" vairākuma akcionāram Luksemburgas kompānijai "Amber Beverage Group Holding" ir iestājusies saistību neizpilde, tādēļ birža "Nasdaq Riga" piemērojusi kompānijai uzraudzības statusu. Obligacionāru pārstāvis "CSC (Sweden)" 2026. gada 11. februārī iesniedza paziņojumu par saistību neizpildes gadījumu.
"Amber Latvijas balzams" 2026. gada 30. janvārī iesniedza pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) sākšanai, reaģējot uz bankas kontu iesaldēšanu un būtisku likviditātes pasliktināšanos. 2026. gada 5. februārī tiesa ierosināja TAP, kas kvalificējās kā saistību nepildīšanas gadījums saskaņā ar obligāciju noteikumiem, ņemot vērā "Amber Latvijas balzams" kā nozīmīga galvotāja statusu.
"Amber Latvijas balzams" ir daļa no starptautiskā alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna "Amber Beverage Group Holding", kam pieder 89,99% uzņēmuma akciju. "Amber Latvijas balzams" akcijas kotē "Nasdaq" Rīgas biržas otrajā sarakstā.
"Amber Latvijas balzams" pērn, pēc provizoriskajiem datiem, strādāja ar 74,464 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 38,4% un sasniedza 2,516 miljonus eiro, liecina "Amber Latvijas balzams" publiskotie finanšu dati.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Amber Beverage Group" 2024. gadā strādāja ar 10,684 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa bija 489 861 eiro pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Amber Beverage Group" vienīgā īpašniece ir Luksemburgas "Amber Beverage Group Holding", un kompānijas lielākais īpašnieks ir Kipras kompānija "SPI Group Holding Limited" (94%). Kompānijas patiesais labuma guvējs ir miljardieris Jurijs Šeflers.