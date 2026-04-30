Šogad Rīgas ostā gaidāma jauna kruīzu rekordsezona
Ar divām Vācijas kruīza kompāniju kuģu vizītēm 3. un 4. maijā sāksies jaunā 2026. gada kruīzu kuģu sezona.
Šogad Rīgas ostā pieteikti 103 kruīza kuģu ienācieni, kas būs lielākais ostas vēsturē jebkad uzņemtais kuģu skaits, un tas ir par 21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka šogad Rīgā ieradīsies ne mazāk kā 135 tūkstoši kruīza tūristu, kas ir līdz šim nebijis pasažieru skaits un par 17% pārsniedz pagājušā gada radītājus. Visvairāk Rīgā redzēsim ASV kruīza kompāniju kuģus, visbiežāk sastapsim kruīzu ceļotājus no ASV un Vācijas.
2026. gada kruīzu sezona Rīgas ostā
Pagājušajā sezonā Rīgas ostā tika uzstādīts rekords – lielākais vienas sezonas ietvaros apkalpoto pasažieru skaits. Sezonas laikā pavisam kopā ar kruīza kuģiem Rīgā ieradās 115 500 tūkstoši pasažieru. Ņemot vērā šogad pieteikto vizīšu skaitu, tiek prognozēts, ka 2026. gada sezonā tiks uzstādīts jauns absolūtais sezonas rekords gan kruīzu kuģu, gan pasažieru skaita ziņā.
“Mēs redzam, ka pēdējos gados pārliecinoši pieaug pieprasījums pēc kruīziem un Rīga ieņem arvien stabilāku vietu kruīzu pieturpunktu kartē. To ietekmē gan ģeopolitikā situācija, piemēram, karadarbība Tuvajos austrumos, gan tūristu paradumu maiņa – šobrīd tūristi meklē mājīgus, kompaktus un mierīgus ceļojumu maršrutus. Jāatzīmē, ka Rīgas pilsēta un Rīgas osta ir ieguldījusi milzīgu darbu kruīzu operatoru piesaistē, un šodien redzam, ka ieguldītais darbs atmaksājas,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Edgars Sūna.
Pirmais šīs sezonas kruīza kuģis Rīgas ostā ienāks jau šo svētdien, 3. maijā, un tas būs 144 metrus garais Vācijas kruīzu kompānijas Plantours kuģis Hamburg, kas uz Rīgu atvedīs aptuveni 420 pasažierus, savukārt Valsts svētku laikā 4. maijā ostā viesosies 251 metru garais vācu kruīza līnijas AIDA Cruises kuģis AIDADiva, kura maksimālā pasažieru kapacitāte ir 2500 personas.
Pavisam šogad maijā gaidāmas 11 kruīza kuģu vizītes, jūnijā – 22, jūlijā – 22, augustā un septembrī attiecīgi pa 19, paredzot vidēji 19 kuģu apmeklējumus mēnesī. Līdzīgi kā pērn, arī šogad kruīza sezona turpināsies arī rudens/ziemas laikā, kad Rīgā pieteiktas vēl 10 kruīza kuģu vizītes, pēdējās no tām – Ziemassvētku laikā.
Lielākais gaidāmais sezonas kuģis būs Mein Schiff Relax, kas pieteicis vizīti Rīgas ostā 22. maijā un pie mums viesosies pirmoreiz. Mein Schiff Relax ir viens no jaunākajiem TUI Cruises flotes kuģiem, kas nodots ekspluatācijā 2025. gadā. Kuģis ir aptuveni 333 metrus garš, ar ~160 000 bruto tonnāžu, 19 klājiem un var uzņemt līdz ~4 000 pasažieru, piedāvājot plašu premium klases atpūtas un izklaides infrastruktūru.
Sezonas ietvaros ir plānotas 14 “overnight” vizītes, kuru ietvaros kuģi paliks ostā uz divām dienām. Tāpat šogad ir plānots, ka 6 no kruīza kuģiem Rīgas ostā viesosies pirmo reizi, bet 19 reizes Rīgas ostu vienā dienā apmeklēs vismaz 2 kruīza kuģi.
Visvairāk – 13 vizītes Rīgā šogad pieteicis ASV kruīzu līnijas Norwegian Cruise Line 258 metrus garais kuģis Norwegian Sun, kas uz klāja var uzņemt ap 2000 pasažieru. 10 vizītes – AIDA Cruises (Vācija), un trešo vietu ar 8 vizītēm dala kruīzu līnijas Grand Circle Cruise Line (ASV) un Princess Cruises (ASV).
Saskaņā ar Cruise Lines International Association un Baltijas ostu pētījumiem, vidēji viens kruīza pasažieris Rīga iztērē apmēram 60–100 eiro vienas dienas apmeklējuma laikā.
Nākotnes tendences un ostas infrastruktūras pilnveidošana
Kuģu vizīšu rezervācijas nākamajiem gadiem rāda, ka kruīza segmentā Rīgas ostā saglabājas augoša tendence. Tiek sagaidīts, ka saglabājoties līdzšinējām tendencēm 2027. gada sezonā Rīgas ostā varētu ienākt ap 130 kruīza kuģu, uz Rīgu atvedot ap 155 tūkstošus pasažieru.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pieaugošo kruīza kuģu skaita apkalpošanu, Rīgas osta strādā pie atbilstošas ostas infrastruktūras pilnveidošanas un sakārtošanas plāna, ņemot vērā, ka pašreiz ostā nav iespējams vienlaikus pieņemt vairāk kā 2-3 kruīza kuģus, atkarībā no to garuma un iegrimes.
Uzsākot jaunas pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidošanu ostā, Rīgas osta ir sākusi darbu pie ED dambja nojaukšana projekta, kā ietvaros plānots nojaukt daļu dambja konstrukcijas, kā arī veikt akvatorija padziļināšanas darbus, tādējādi nodrošinot kuģu pieejas akvatorijas paplašināšanu. Darbus plānots pabeigt 2027. gadā un tas ļautu pirmos kruīza kuģus pie Eksportostas piestātnēm pieņemt jau nākamā gada kruīza sezonā.