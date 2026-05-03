Vai elektrisks Subaru joprojām ir Subaru?
Atceros, kad tirgū nonāca pirmās paaudzes Subaru Solterra – gan potenciālo pircēju, gan auto nozares ekspertu vidū virmoja jautājums, vai šis modelis, kuru uz priekšu dzen elektromotori, spēs saglabāt vēsturisko SUBARU DNS. Vai tas joprojām būs pilnvērtīgs pilnpiedziņas auto, nevis kompromiss, kas radīts autobūves "zaļā kursa" vārdā?
Jāsaka, ka jau toreiz, pēc pirmajiem testa braucieniem, mēs bijām patīkami pārsteigti par Solterra veiktspēju. Protams, bija lietas, kuras vēlējāmies uzlabot – lielāku nobraukuma diapazonu, ātrāku uzlādi un mazāku līdzību salonā ar tā “Toyota bZ4X” radinieku.
Tagad, 2026. gadā, ar atjaunoto modeli Subaru piedāvā uzlabotu akumulatoru – 73,1 kWh (tam ir arī pirmsuzlādes baterijas uzsildīšanas funkcija). Ar to, atkarībā no versijas, iespējams nobraukt līdz pat 511 km, un pie 150 kW uzlādes stacijas enerģijas krājumus no 10 līdz 80% var atjaunot aptuveni 30 minūtēs.
Interesanti, ka jaunā Subaru Solterra ir viens no ātrākajiem jebkad radītajiem Subaru modeļiem – pat salīdzinot ar leģendārajām turbo Imprezām. Līdz 100 km/h šis 343 ZS jaudīgais auto spēj paātrināties aptuveni 5 sekundēs.
Nobraucot no asfalta, šis braucamais teju vai pamostas un kļūst vēl “jautrāks”. 210 mm klīrenss un pastāvīgā pilnpiedziņa, ko nodrošina divi atsevišķi elektromotori, dara teju vai brīnumus – tādēļ droši varam teikt, ka šis joprojām ir “īsts Subaru”, nevis tikai pilsētvidei piemērots EV.
Viena no labākajām šī auto īpašībām ir dzinēja atsaucība – tiklīdz pieskaries gāzes pedālim, tas burtiski “lec” uz priekšu. Kā zināms, elektromotora maksimālais griezes moments ir pieejams jau no 0 apgriezieniem, un tas ir jūtams katrā paātrinājumā.
Neskatoties uz to, cik labs un kvalitatīvs būs jūsu jaunais auto, ne mazāk svarīgs aspekts ikdienas ekspluatācijā ir apkopes un garantija. UN šī auto gadījumā interesants fakts ir tas, ka tā darbojas arī pēc sākotnējā garantijas termiņa beigām (kas ir 7 gadi??). Proti, ik reiz, kad automobilis tiek apkopts pilnvarotā Subaru servisā, tiek aktivizēta 12 mēnešu vai 15 000 km papildu garantija – bez maksas. Tādējādi garantiju var pagarināt līdz 10 gadiem vai 200 000 km.
Ko varam teikt pēc šī brauciena? Subaru Solterra 2026 vairs nav “eksperiments” — tas ir pilnvērtīgs elektriskais krosovers ar īstu Subaru raksturu.