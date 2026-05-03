Svētdiena gaidāma silta, bet mākoņaina.
Šodien 08:04
Svētdien gaiss iesils līdz +24 grādiem
Svētdien brīvdienas Latvijā turpināsies ar siltu, bet mākoņaināku laiku, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā debesis daudzviet aizklās mākoņi, tomēr brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos, gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni.
Gaiss iesils līdz pat +20, +24 grādiem, tomēr daudzviet piekrastē būs vēsāk un gaisa temperatūra nepārsniegs +12, +18 grādus.
Arī galvaspilsētā dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +24 grādiem, bet pilsētas ziemeļos būs par dažiem grādiem aukstāks.
Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.