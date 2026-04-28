INDEXO Bankas obligācijām augsts pieprasījums; investoru interese pārsniedz piedāvājumu 3,6 reizes
AS INDEXO Banka – IPAS INDEXO pilnībā piederošas meitas sabiedrības – otrā līmeņa (Tier 2) subordinēto obligāciju publiskajā piedāvājumā, kas noslēdzās 2026. gada 24. aprīlī, ir piesaistījusi 5 miljonus eiro. Piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 800 investori, kopumā parakstoties uz subordinētajām obligācijām 10,8 miljonu eiro vērtībā.
Investoru pieprasījums 3,6 reizes pārsniedza sākotnēji plānoto piedāvājuma apjomu. Augstā pieprasījuma dēļ INDEXO Banka palielināja emisijas apjomu no sākotnēji plānotajiem 3 miljoniem eiro līdz 5 miljoniem eiro.
Investoru interese par piedāvājumu bija plaša visās Baltijas valstīs. Vidēji viens investors parakstījās uz subordinētajām obligācijām 13 034 eiro apmērā.
Latvijas investori parakstījās uz obligācijām 3 miljonu eiro apmērā, kas veido 28,7 % no kopējā pieprasījuma apjoma. Investoru pieprasījums no Igaunijas sasniedza 7 miljonus eiro (64,6 %), savukārt investori no Lietuvas parakstījās uz obligācijām 0,6 miljonu eiro apmērā (5,1 %).
“Augstais investoru pieprasījums INDEXO Bankas subordinēto obligāciju emisijā apliecina spēcīgu tirgus uzticību INDEXO Grupas attīstības stratēģijai un pārliecību par mūsu bankas ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. Tas skaidri parāda investoru gatavību atbalstīt INDEXO ambīciju attīstīt mūsdienīgu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu banku Baltijas finanšu tirgū, piedāvājot alternatīvu tradicionālajiem risinājumiem un veicinot konkurenci nozarē,” norāda INDEXO finanšu direktore Ivita Asare.
Piešķirot subordinētās obligācijas, ievēroti alokācijas principi, kas paredz katram obligacionāram piešķirt vismaz vienu obligāciju, savukārt rīkojumiem sākot no 20 tūkstošiem eiro veikt proporcionālu alokāciju, nodrošinot institucionālajiem investoriem ap 62 % no pieprasītā apmēra un pārējiem – ap 52 %.
2026. gada 27. aprīlī INDEXO Bankas valde apstiprināja jaunu obligāciju programmas 1. sērijas Galīgo noteikumu versiju, kas ir pievienota šim paziņojumam un publicēta INDEXO mājaslapā.
Obligācijas tiks ieskaitītas investoru vērtspapīru kontos 2026. gada 29. aprīlī. Pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Riga regulētajā tirgū Baltijas obligāciju sarakstā ir paredzēta 2026. gada 8. maijā. Pirmais procentu maksājums obligacionāriem tiks veikts 2026. gada 29. oktobrī.
Obligāciju emisijas organizators Latvijā bija AS Signet Bank, izplatīšanas partneri Igaunijā – Redgate Capital un Lietuvā – Orion securities, UAB FMĮ.