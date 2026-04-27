Aprīļa cenu salīdzinājums šokē: viens pārtikas grozs, bet gandrīz 19 eiro starpība
Aprīlī viena un tā paša 28 ikdienas pārtikas produktu groza cena Latvijas lielākajos veikalu tīklos būtiski atšķīrās. Tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” dati rāda, ka atkarībā no veikala un pilsētas šāds grozs maksāja no 38,35 līdz 56,99 eiro, bet starpība starp lētāko un dārgāko piedāvājumu pārsniedza 18 eiro.
Tirgus pētījumā aprīlī konstatēts, ka izvēlētā iepirkumu groza kopējā cena svārstījās no 38,35 eiro līdz 56,99 eiro atkarībā no veikalu tīkla un pilsētas, kur atrodas konkrētais veikals. Dārgākais veikalu tīkls bija “Mego”, kur vidējā izvēlēto produktu groza cena sasniedza 56,65 eiro, savukārt lētākais bija “Lidl” ar vidējo groza cenu 38,60 eiro.
Saskaņā ar iegūtajiem datiem “Rimi” veikalu tīklā produktu groza cenas nebija atkarīgas no tā, kurā pilsētā atrodas konkrētais veikals. Savukārt lielākā produktu groza cenu atšķirība starp pilsētām konstatēta “Top” veikalu tīklā, kur cenu starpība dažādās pilsētās viena veikalu tīkla ietvaros bija pat 4,51 eiro.
Apkopotie dati liecina, ka atlasītajā produktu grozā iekļautie piena produkti vislētākie bija “Lidl” veikalu tīklā. To iegādei klientam bija jātērā 8,20 eiro. Šie paši piena produkti visdārgākie bija “Mego” veikalu tīklā, kur to kopējā cena aprīlī bija 13,79 eiro. Līdz ar to starpība starp augstāko un zemāko produktu groza cenu ir diezgan liela - 5,59 eiro. Augstākās cenas šajā produktu kategorijā ir biezpienam, sieram, sviestam, kefīram, pienam un krējumam “Mego” veikalu tīklā, kā arī jogurtam “Top” veikalu tīklā. Zemākās cenas šajā produktu kategorijā ir jogurtam, sviestam un sieram “Lidl” veikalu tīklā.
Produktu grozā iekļauto gaļas produktu cenu analīze liecina, ka zemākā kopējā cena šajā kategorijā ir produktiem “Lidl” veikalu tīklā - 13,22 eiro. Augstākās gaļas produktu cenas konstatētas “Top” veikalu tīklā, kur šī paša produktu groza cena sasniedza 16,72 eiro. Līdz ar to starpība starp augstāko un zemāko cenu ir 3,50 eiro. “Top” veikalu tīklā bija augstākā cena vārītajai desai un maltajai cūkgaļai. “Mego” bija augstākā cena vistas krūtiņas filejai. Vislētākā cena vistas krūtiņas filejai un maltajai cūkgaļai aprīlī konstatēta “LIDL” veikalu tīklā.
Graudu produktu cenu analīze ļauj secināt, ka aprīlī zemākā cena šīs produktu grupas grozam bijusi “Lidl”, “Maxima” un “Rimi” veikalos – 4,50 eiro. Ievērojami augstākā cena šai produktu grupai konstatēta “Mego” veikalu tīklā - 7,21 eiro. Līdz ar to starpība starp augstāko un zemāko cenu šajā produktu kategorijā cenu grozā iekļautajiem produktiem ir 2,70 eiro. “Mego” veikalu tīkls piedāvāja iegādāties baltmaizi par visaugstāko cenu, savukārt “Top” veikalu tīkls visdārgāk piedāvāja nopirkt garengraudu rīsus un spageti makaronus.
Produktu grozā iekļauto augļu un dārzeņu cenu analīze ļauj secināt, ka šī produktu kategorija vislētākā aprīlī bijusi “Lidl” veikalu tīklā - 4,40 eiro. Visdārgākā - “Mego” veikalu tīklā, kur līdzvērtīgi produkti maksāja 5,22 eiro. Līdz ar to starpība starp augstāko un zemāko cenu ir 0,82 eiro. Augļu un dārzeņu cenas kopumā aprīlī bija diezgan līdzīgas visos veikalu tīklos. “Top” veikalos bija zemākās cenas sarkanajām bietēm, savukārt “Lidl” veikalu tīklā - sīpoliem un banāniem. Kartupeļi, burkāni un banāni visdārgākie aprīlī bijuši “Mego” veikalu tīklā.
Dzērienu cenu analīze liecina, ka šī produktu grupa vislētākā aprīlī bijusi “Lidl” veikalu tīklā - 2,72 eiro. Visdārgāk identiski dzērieni maksājuši “Mego” veikalu tīklā, kur klientam par tiem bijis jāatstāj 3,97 eiro. Attiecīgi starpība starp augstāko un zemāko cenu ir 1,25 eiro. Kopumā arī dzērienu cenas dažādos veikalu tīklos aprīlī bijušas līdzīgas. “Lidl” un “Top” veikalu tīkli nodrošināja zemāko cenu apelsīnu sulai un negāzētam minerālūdenim, turklāt “Lidl” zemākā cena bijusi arī bezalkoholiskajam alum. Savukārt “Mego” veikalos bijusi augstākā cena apelsīnu sulai, “Rimi” veikalos — bezalkoholiskajam alum.
Pārējo produktu grozā iekļauto pozīciju cenu analīze liecina, ka tie vislētākie bijuši “Rimi” veikalu tīklā - 5,36 eiro -, visdārgākie - “Mego” veikalu tīklā - 10,28 eiro. Starpība starp augstāko un zemāko cenu šajā produktu kategorijā aprīlī bijusi 4,92 eiro. “Mego” veikalu tīklā augstākā cena konstatēta rapšu eļļai un baltajam cukuram, “Lidl” veikalu tīklā - vistu olām, kas lētākās bijušas “Rimi” veikalu tīklā. Savukārt gardēži tumšo šokolādi par zemāko cenu varēja iegādāties “Lidl” veikalu tīklā.