Koalīcijā nav vienprātības par iespēju pensiju 2. līmeņa naudu tērēt ārstēšanai
Valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē diskusija par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksu iedzīvotājiem ārstniecības izdevumu segšanai turpināsies pēc nedēļas, pēc pirmdienas partiju sadarbības padomes sēdes sacīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Viņš norādīja, ka jautājums ir sarežģīts un izraisījis plašu rezonansi sabiedrībā, tāpēc šodien sēdē panākta vienošanās, ka koalīcijas partneriem nepieciešams papildus laiks, lai iepazītos ar ZZS iesniegto piedāvājumu.
"Pēc nedēļas turpināsim sarunu koalīcijā, lai meklētu kopsaucēju," akcentēja Rokpelnis.
Patlaban fondētās pensijas kapitālu var izmantot tikai, piešķirot vecuma pensiju vai shēmas dalībnieka nāves gadījumā.
ZZS deputāti uzskata, ka laikā, kad veselības aprūpes sistēma nav sakārtota un tajā ir redzamas būtiskas nepilnības, cilvēkiem savlaicīgi nespējot saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību vai iegādāties ārsta izrakstītos medikamentus, ir nepieciešama diskusija par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu medicīniski pamatotai ārstēšanai.
ZZS deputāti arī akcentē, ka pensiju otrais līmenis ir privāts uzkrājums katram valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam, tāpēc ir jāļauj cilvēkiem, kuru rocība ir ierobežota, saņemt līdzekļus no pensiju otrā līmeņa nepieciešamajiem ārstēšanās izdevumiem.
Ministru kabinets noteiktu diagnozes un citus kritērijus līdzekļu pieprasīšanai no pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem, paredz ZZS rosinājums.
Koalīcijas partneri no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" iepriekš gan pauduši skepsi par šī jautājuma atvēršanu priekšvēlēšanu laikā.