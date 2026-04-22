ZZS rosina ļaut pensiju 2. līmeņa uzkrājumu izmantot ārstniecības izdevumu segšanai
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcija vienojusies virzīt izskatīšanai valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē priekšlikumus par pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmaksu iedzīvotājiem ārstniecības izdevumu segšanai.
Patlaban fondētās pensijas kapitālu var izmantot tikai, piešķirot vecuma pensiju vai shēmas dalībnieka nāves gadījumā.
ZZS deputāti uzskata: laikā, kad veselības aprūpes sistēma nav sakārtota un tajā ir redzamas būtiskas nepilnības, cilvēkiem savlaicīgi nespējot saņemt nepieciešamos medicīnisko palīdzību vai iegādāties ārsta izrakstītos medikamentus, ir nepieciešama diskusija par pensiju 2.;līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu medicīniski pamatotai ārstēšanai.
ZZS deputāti arī akcentē, ka pensiju 2.līmenis ir privāts uzkrājums katram valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam, tāpēc ir jāļauj cilvēkiem, kuru rocība ir ierobežota, saņemt līdzekļus no pensiju 2.līmeņa nepieciešamajiem ārstēšanās izdevumiem.
Ministru kabinets noteiktu diagnozes un citus kritērijus līdzekļu pieprasīšanai no pensiju 2.līmeņa uzkrājumiem.
Vērtējot ZZS Saeimas deputātu sagatavoto iniciatīvu, ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka pensiju 2. līmeņa elastīgāka izmantošana veselības aprūpei varētu dot pienesumu arī ekonomikai: uzlabota iedzīvotāju veselība tieši veicinās cilvēkkapitāla attīstību un darba ražīgumu.