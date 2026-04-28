"Ryanair" vadītājs paziņo, ka "airBaltic" līdz ziemai var neizdzīvot
"Ryanair" ģenerāldirektors Maikls O'Līrijs paziņojis, ka divas lielas Eiropas aviokompānijas varētu bankrotēt jau līdz ziemai, ņemot vērā degvielas krīzes turpināšanos. Viņš norādīja uz Ungārijas zemo cenu aviokompāniju "Wizz Air" un Latvijas aviokompāniju "airBaltic".
Žurnālā "Il Sole 24 Ore" publicētajā rakstā O'Līrijs norādīja, ka "Ryanair" jau ir iztērējusi papildus 50 miljonus dolāru aviācijas degvielai tikai šomēnes, taču aviokompānija vēl pilnībā nav izjutusi iespējamā degvielas deficīta sekas, kas varētu sākties jau maijā, ņemot vērā spriedzi Tuvajos Austrumos un Hormuza šauruma bloķēšanu.
Aviokompānijas parasti veic cenu aizsardzību pret aviācijas degvielu, slēdzot līgumus ar piegādātājiem, un "Ryanair" to izdarīja pirms straujā cenu pieauguma.
Kompānija fiksēja 80% degvielas par cenu 67 dolāri par barelu – ar šo rezervi, kā gaidāms, pietiks līdz nākamā gada martam. Tomēr atlikušo 20%, kas iegādāti pēc tirgus cenām, cena pieaugusi līdz vairāk nekā 150 dolāriem par barelu.
Daudzām aviokompānijām šādi izdevumi ilgtermiņā kļūst nepanesami, kas jau ir novedis pie strauja aviobiļešu cenu kāpum.
O'Līrijs uzskata, ka, saglabājoties pašreizējām naftas cenām, dažas aviokompānijas varētu bankrotēt jau pirms ziemas beigām, un tieši norāda uz "Wizz Air" un "airBaltic".
"Ja nafta paliks šajos līmeņos, divas vai trīs Eiropas aviokompānijas oktobrī vai novembrī varētu bankrotēt – tādas kā "Wizz Air", kas vēlas ar mani uzsākt tiesāšanās procesu, bet tai nebūs laika to izdarīt, un "airBaltic". Mūsu biznesam tas pat ir labi, jo konkurentu būs mazāk," viņš sacīja.
Konflikts Tuvajos Austrumos ietekmē aviokompāniju peļņu
Viena no lielākajām zemo cenu aviokompānijām pasaulē, "Ryanair", turpina dominēt Eiropas tirgū un plāno pārvadāt vairāk nekā 216 miljonus pasažieru šogad, bet līdz 2027. gadam – līdz 223 miljoniem. Tomēr ar Tuvāko Austrumu konflikta sākumu operatīvās izmaksas strauji pieauga, kas negatīvi ietekmēja daudzu aviokompāniju finansiālo stāvokli.
Degvielas cenu pieaugums novedis pie aviokompāniju akciju cenu krišanās. Saskaņā ar O'Līrija teikto, "Ryanair" akcijas cena samazinājās no 35 eiro līdz 25 eiro. Situācija var pasliktināties jau maijā, kad iespējamie degvielas piegādes traucējumi sāk ietekmēt lidojumu izpildi.
O'Līrijs apgalvo, ka "Wizz Air" un "airBaltic" degvielas aizsardzības trūkums var novest pie tā, ka līdz ceturtajam ceturksnim tās "iztērēs" savus resursus. Ja kompānijām beigsies likviditāte, tas var novest pie to darbības apturēšanas – scenārijs, kuru "Ryanair" vadītājs uzskata par pilnīgi iespējamu.
Eiropa seko degvielas situācijai
"Wizz Air" asi kritizēja O'Līrija paziņojumus, uzsverot, ka uzņēmumam ir stabila finanšu struktūra un pietiekama likviditāte, kas ļauj turpināt darbību vismaz 18 mēnešus. Kompānija arī norādīja uz spēcīgām attiecībām ar līzinga uzņēmumiem un ražotājiem, kas nodrošina tās darbības stabilitāti.
Savukārt "airBaltic" nesen tika pazemināts kredītreitings, par to paziņoja "S&P Global". Tas norāda uz saspringto finanšu stāvokli, neskatoties uz neseno īstermiņa aizdevumu no Latvijas valdības. Aviokompānijai, kas atjaunināja floti ar Airbus A220 lidmašīnām, ir grūti izpildīt īstermiņa finanšu saistības bez papildu atbalsta, un tās nākotne paliek nenoteikta bez parāda restrukturizācijas.