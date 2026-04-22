"Lufthansa" līdz oktobrim atceļ 20 000 reisu
Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" grupa līdz oktobrim atcels 20 000 īso maršrutu lidojumu, ņemot vērā degvielas cenu kāpumu karadarbības Tuvajos Austrumos dēļ, teikts uzņēmuma paziņojumā.
"Lufthansa" norāda, ka tādējādi grupa spēs ietaupīt aptuveni 40 000 tonnu aviācijas degvielas, kuras cena kopš kara sākuma Irānā ir dubultojusies.
Grupa pavēstīja, ka ar šo lēmumu tiek samazināts nerentablo īso maršrutu lidojumu skaits grupas maršrutu tīklā.
Lidojumu atcelšana vasaras sezonā skars reisus, kas tiek veikti caur Frankfurtes, Minhenes, Cīrihes, Vīnes, Briseles un Romas lidostām.
"Lufthansa" pārstāvi norādīja, ka lidsabiedrībai nav plānu pārtraukt nevienu "Lufthansa" savienojumu no Rīgas.
Vienlaikus "Lufthansa" vēsta, ka reaktīvo dzinēju degvielas piegādes tās vajadzībām turpmākajām nedēļām ir nodrošinātas.
"Lufthansa" grupā ietilpst "Lufthansa", Austrijas nacionālā lidsabiedrība "Austrian Airlines", Šveices nacionālā aviokompānija "Swiss", Beļģijas nacionālā lidsabiedrība "Brussels Airlines", Itālijas nacionālā aviokompānija "ITA Airways" un Vācijas zemo cenu lidsabiedrība "Eurowings".
"Lufthansa" pieder arī 10% Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" akciju.