Latvija stiprina ekonomisko sadarbību ar Poliju un Ukrainu aizsardzības, tehnoloģiju un enerģētikas jomās
Ceturtdien, 23. aprīlī, Latvijas uzņēmēju delegācija Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadībā, dosies darba vizītē uz Poliju un Ukrainu. Kā norāda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) tirdzniecības misijas mērķis ir stiprināt ekonomisko sadarbību ar abām valstīm, veicināt jaunu partnerību veidošanos un paplašināt Latvijas uzņēmumu eksporta un sadarbības iespējas aizsardzības, tehnoloģiju un enerģētikas jomās.
“Latvijas mērķis šajā vizītē ir panākt konkrētus rezultātus – palielināt eksportu, attīstīt investīciju projektus un nostiprināt mūsu uzņēmumu klātbūtni reģionā. Polijā mēs strādājam tirdzniecības līdzsvara uzlabošanai, savukārt Ukrainā mums ir svarīga sadarbības paplašināšana un Latvijas uzņēmumu iesaiste valsts atjaunošanā. Mūsu uzdevums ir pārvērst profesionālos kontaktus praktiskos projektos, kas rada ilgtermiņa ekonomisko ieguvumu,” norāda Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
“Savstarpējā tirdzniecība un investīcijas ar Poliju un Ukrainu jau veido stabilu pamatu sadarbībai, taču nākamais solis ir daudz ciešāka ekonomiskā integrācija – kopīgi projekti, piegādes ķēdes un ražošanas sadarbība. Pieaugošās konkurences apstākļos izšķiroša nozīme ir spējai būt klātesošiem, veidot uzticamas partnerības un operatīvi virzīt projektus uz priekšu. Tieši šādas vizītes ļauj pārvērst sadarbības potenciālu konkrētos investīciju lēmumos un ilgtermiņa ekonomiskajos ieguvumos,” pauž LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas un Polijas ekonomiskā sadarbība
Varšavā plānotais forums pulcēs uzņēmējus, nozaru ekspertus un institūciju pārstāvjus no abām valstīm. Programmā paredzēta atklāšanas sesija ar Latvijas un Polijas amatpersonu līdzdalību, prezentācijas par uzņēmējdarbības vidi, kā arī paneļdiskusijas par aizsardzību un drošību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), informācijas tehnoloģijām (IT) un enerģētikas sadarbības iespējām. Programmas noslēgumā paredzētas tīklošanās aktivitātes un uzņēmumu savstarpējās tikšanās (B2B).
Latvija vizītes laikā Polijā akcentēs sadarbības potenciālu aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģijās, digitālajos risinājumos, kiberdrošībā un enerģētikā – jomās, kurās Latvijas uzņēmumiem ir konkurētspējīgs piedāvājums un kurās Polijā vērojams pieaugošs pieprasījums. Šie virzieni atbilst gan foruma tematiskajam fokusam, gan līdzšinējai sadarbības attīstībai ar Polijas partneriem.
Latvijas un Polijas ekonomiskās attiecības raksturo augsts tirdzniecības apjoms un cieša industriālā sadarbība. 2025. gadā abu valstu preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza aptuveni 3,9 miljardus eiro. Latvijas eksports uz Poliju bija ap 1,06 miljardiem eiro, savukārt imports – ap 2,88 miljardiem eiro, šobrīd veidojot negatīvu tirdzniecības bilanci aptuveni 1,8 miljardu eiro apmērā. Tas vienlaikus iezīmē būtisku Latvijas eksporta pieauguma potenciālu šajā tirgū.
Savstarpējās investīcijas ar Poliju veido stabilu pamatu turpmākai sadarbības attīstībai. Polijas uzņēmumu uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā sasniedz aptuveni 275 miljonus eiro, savukārt Latvijas uzņēmumu ieguldījumi Polijā ir ap 130 miljoniem eiro, kas apliecina ilgtermiņa savstarpējo ekonomisko interesi un abu valstu uzņēmēju gatavību attīstīt kopīgus projektus, īpaši rūpniecībā un pakalpojumu sektorā.
Latvijas un Ukrainas ekonomiskā sadarbība
Vizītes ietvaros delegācija dosies uz Ukrainu, kur Kijivā notiks Latvijas–Ukrainas biznesa forums, kas būs vērsts uz praktiskas sadarbības paplašināšanu ar Ukrainas partneriem. Latvijas un Ukrainas ekonomiskā sadarbība attīstās dinamiskos apstākļos, un Latvija saglabā aktīvu lomu šajā tirgū. 2025. gadā abu valstu kopējais tirdzniecības apgrozījums bija ap 723,6 miljoniem eiro, tostarp Latvijas eksports uz Ukrainu pārsniedza 430,5 miljonus eiro, bet imports bija vairāk nekā 293,2 miljoni eiro, Latvijai saglabājot pozitīvu tirdzniecības bilanci.
Arī investīciju jomā vērojama savstarpēja iesaiste. Ukrainas uzņēmumu uzkrātās investīcijas Latvijā sasniedz aptuveni 295 miljonus eiro, savukārt Latvijas uzņēmumu ieguldījumi Ukrainā – ap 144 miljoniem eiro. Šī kapitāla plūsma apliecina ciešu ekonomisko saikni un potenciālu turpmākai sadarbības paplašināšanai, īpaši ekonomikas atjaunošanas un modernizācijas kontekstā.
Latvijas uzņēmumu priekšrocības šajos tirgos balstās spējā piedāvāt elastīgus, tehnoloģiski attīstītus un praktiski pielietojamus risinājumus. Īpaši nozīmīga ir pieredze aizsardzības un drošības risinājumos, digitālajās tehnoloģijās, enerģētikā un inženiertehniskajos projektos. Šajās nozarēs Latvijas uzņēmumi spēj gan paplašināt eksportu, gan iesaistīties starptautiskās piegādes ķēdēs un kopīgu projektu īstenošanā.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.