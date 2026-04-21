Vairāk nekā 1000 interesentu apmeklē Latvijas stendu izstādē “Invest Stuttgart 2026”
Divu dienu laikā vairāk nekā 1000 interesentu apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizēto Latvijas stendu izstādē “Invest Stuttgart 2026” – vienā no nozīmīgākajiem investīciju un kapitāla tirgus pasākumiem Eiropā.
Šis forums ik gadu pulcē tūkstošiem privāto un institucionālo investoru, finanšu pakalpojumu sniedzējus un tirgus ekspertus, un ir īpaši nozīmīgs Vācijas un plašākas Eiropas investīciju kopienas dienaskārtībā. Latvijas stenda apmeklējums apliecina augsto interesi par Latvijā attīstītajiem regulētajiem alternatīvo investīciju risinājumiem un nozares pieaugošo redzamību Eiropas tirgū.
Latvijas Dalība izstādē apliecina, ka vietējie fintech uzņēmumi arvien pārliecinošāk nostiprina savas pozīcijas Eiropas alternatīvo investīciju tirgū. Nacionālajā stendā šogad bija pārstāvētas astoņas regulētas investīciju platformas – “Debitum”, “Mintos”, VIAINVEST, LANDE, “Capitalia”, “Nectaro”, TWINO un “Indemo”, kas apkalpo vairāk nekā 800 000 starptautisku investoru un kopumā veicinājušas investīciju apjomu virs 13 miljardiem eiro. Tas veido vairāk nekā 24% no Eiropas tirgus šajā segmentā. Īpaši nozīmīgs Latvijas platformām ir Vācijas tirgus, kas nodrošina aptuveni 30% pieprasījuma.
“Dalība “Invest Stuttgart 2026” spilgti apliecināja Latvijas fintech nozares daudzveidību un spēju pārliecinoši konkurēt starptautiskā līmenī. Mūsu piedāvājums skaidri izcēlās uz izstādē dominējošo tradicionālo investīciju produktu fona, piesaistot nepārtrauktu apmeklētāju interesi. Dalība ļāva uzņēmumiem tikties un diskutēt ar esošajiem un potenciālajiem investoriem, kas apstiprināja – mums jāmeklē vēl ambiciozāki veidi, kā Vācijas auditorijai plašāk atklāt šādu regulētu investīciju risinājumu priekšrocības. Dalība šāda mēroga izstādēs ne tikai veicina fintech nozares izaugsmi, stiprinot uzņēmumu eksportspēju un radot labi apmaksātas darba vietas Rīgā, bet arī piesaista ārvalstu investīcijas šo platformu finansētajiem projektiem, tostarp Latvijā,” uzsver “Fintech Latvija” asociācijas vadītāja Tīna Lūse.
Latvijas fintech nozare pēdējos gados ir kļuvusi par vienu no straujāk augošajiem un stratēģiski nozīmīgākajiem tautsaimniecības segmentiem. Tā apvieno tehnoloģiju kompetenci ar finanšu infrastruktūru un kalpo kā būtisks eksporta dzinējspēks. Valsts līmenī fintech tiek definēta kā prioritāra nozare ar mērķi stiprināt Latvijas pozīcijas kā vienam no vadošajiem finanšu inovāciju centriem Baltijā un Ziemeļeiropā, vienlaikus attīstot regulatīvo vidi, piesaistot investīcijas un veidojot augsti kvalificētu darbaspēku.
Šī gada izstādē Štutgartē bija vērojamas skaidras tirgus tendences – lielāka biržā tirgoto fondu (ETF) brokeru klātbūtne, mazāks kriptoaktīvu un izejvielu segmenta īpatsvars, kā arī pieaugoša uzmanība fiksēta ienākuma (fixed income) risinājumiem. Šajā kontekstā Latvijas fintech uzņēmumu piedāvājums piesaistīja noturīgu apmeklētāju interesi.
“Latvijas uzņēmumu sniegums “Invest Stuttgart” skaidri parāda, ka mūsu fintech nozare ir sasniegusi brieduma pakāpi, kurā tā spēj ne tikai sekot tirgus tendencēm, bet arī tās veidot. Mēs redzam pieaugošu starptautisko investoru uzticību un interesi, un mūsu uzdevums ir nodrošināt vidi, kurā šie uzņēmumi var turpināt augt, attīstīties un paplašināties globālajos tirgos,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.