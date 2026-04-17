VIDEO: Vai "airBaltic" varēs atdot 30 miljonu aizdevumu? Skaidro padomes priekšsēdētājs Martinovs
Kamēr pēc valdības krišanas draudiem Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" beidzot tika piešķirts 30 miljonu eiro liels aizdevums, nozarē joprojām valda drūma nenoteiktība. "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs "Latvijas Televīzijai" skaidro, vai kompānija līdz 31. augustam varēs atdot aizdevumu.
"Šobrīd uzņēmuma vadība ir izveidojusi un saskaņojusi ar padomi aizdevuma atmaksas grafiku, ko mēs iekļausim aizdevuma līgumā. Saskaņā ar šo atmaksas grafiku, ja nenotiks nekas neparedzēts vai citi notikumi, ko mēs nevaram šobrīd prognozēt, tad pirmšķietami mēs to aizdevumu atmaksāsim," norāda Martinovs.
Uz jautājumu "Kā kompānija plāno iegūt papildu līdzekļus - lidod biežāk, celt aviopakalpojumu cenas vai taupīt?", Martinovs atbildējis sekojoši: "Jūs pieminējāt visus iespējamos instrumentus, kā turpmāk dzīvot un attīstīt uzņēmumu. Šobrīd mēs strādājam pie jaunas stratēģijas un jauna biznesa plāna. Tas būs gatavs maija beigās, un tad būs lielāka skaidrība, kā mēs plānojam attīstīties."
Tikmēr savā gada pārskatā lidsabiedrība norādījusi, ka tās sekmīgai darbībai ziemā varētu būt nepieciešami papildus 100 līdz 150 miljoni eiro. Uz to, vai nauda valstij tiks lūgta vēlreiz, Martinovs atbildējis: "Mūsu šī brīža prioritāte un cerība ir, ka valsts grib saglabāt 25 % plus vienu akciju, un tad pārējo mēs centīsimies piesaistīt no privātiem investoriem. Bet kā mums ies un vai tas būs iespējams? Es neko negribu apsolīt, bet mēs ļoti cenšamies".
Gan Ekonomikas ministrija, gan Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norādījusi, ka "airBaltic" darbības pārtraukšana radītu ilgstošu negatīvu ietekmi uz valsts ekonomiku. un LTRK vadītāja Katrīna Zariņa. paudusi, ka "uz "airBaltic" un Rīgas lidostu jāskatās kā uz vienotu veselumu".
"Mums ir jāsaprot, ko šīs abas kompānijas kopā nodrošina. Visdrīzāk, kaut kādā ļoti garā termiņā "airBaltic" ietekmi Latvijas ekonomikā varētu aizvietot, bet tas nav nekas tāds, ko var izdarīt viena mēneša vai nedēļu laikā," pauda Zariņa. Tomēr viņa piebilda, ka uzņēmumam esot jāmainās.