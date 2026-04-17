Latvijas investori par 11 miljoniem eiro attīstīs īres namu Priedaines ielā 20
Latvijas uzņēmums SIA “PR20” par 2 miljoniem eiro iegādājies nepabeigtu būvobjektu Rīgā, Priedaines ielā 20, ar mērķi attīstīt mūsdienīgu īres dzīvokļu namu. Projekta kopējais investīciju apjoms plānots aptuveni 11 miljonu eiro apmērā.
Nekustamais īpašums iegādāts no SIA “Prana Property”, kas ir Igaunijas bankas AS “Coop Pank” meitasuzņēmums.
“Šis ir projekts, kur vienlaikus iespējams risināt divus būtiskus jautājumus – sakārtot ilgstoši degradētu vidi un radīt kvalitatīvus, pieejamus īres mājokļus,” norāda SIA “PR20” valdes loceklis Mārcis Dobrājs.
Priedaines ielā 20 esošais objekts vairākus gadus ir bijis nepabeigts un degradētā stāvoklī. Attīstītājs plāno pilnībā rekonstruēt ēku, izveidojot aptuveni 130 mūsdienīgus un pilnībā mēbelētus īres dzīvokļus. Projekts primāri orientēts uz jaunajiem profesionāļiem un jaunajām ģimenēm, piedāvājot konkurētspējīgas īres cenas.
Attīstītājam ir iepriekšēja pieredze pilsētvides sakārtošanā, tostarp atjaunojot ilgstoši pamestas ēkas un viens no pēdējiem realizētajiem projektiem ir Lielirbes ielā 9A.
“Šādu objektu atjaunošana būtiski uzlabo pilsētvidi. Lielirbes ielas projekts apliecināja, ka šādiem risinājumiem ir gan sabiedrības atbalsts, gan ekonomiskais pamatojums,” piebilst M. Dobrājs.
Pieprasījums pēc kvalitatīviem īres mājokļiem Rīgā pēdējos gados turpina pieaugt, sekojot tirgus tendencēm – arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas īri elastības un mobilitātes dēļ. Vienlaikus piedāvājums joprojām ir ierobežots, īpaši profesionāli pārvaldītu un pilnībā aprīkotu dzīvokļu segmentā.
Projekta attīstība tiks īstenota sadarbībā ar Rīgas domi un citām institūcijām, nodrošinot atbilstību pilsētas attīstības prioritātēm. Vienlaikus tiek labiekārtota arī apkārtējā publiskā ārtelpa, veidojot sakārtotu un drošu vidi.
SIA “PR20” vadība iepriekš realizējusi vairākus projektus Rīgā, tostarp Lielirbes ielā 9A, Skolas ielā 13, Tērbatas ielā 20A, Dzirnavu ielā 63, Latgales ielā 140 un Miera ielā 23, kā arī zemas īres mājokļu projektu Cēsīs, Lāču ielā 9.
Projekta būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošinās SIA “CMB inženieru kompetences centrs”, savukārt būvdarbus plānots uzticēt SIA “Anzāģe”.