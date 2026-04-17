Latvijas uzņēmēju delegācija ekonomikas ministra vadībā Polijā un Ukrainā stiprinās sadarbību aizsardzības, tehnoloģiju un enerģētikas jomās
Nākamnedēļ ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadībā Latvijas uzņēmēju delegācija dosies darba vizītē uz Poliju un Ukrainu.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās vizītes centrālie notikumi būs Latvijas–Polijas biznesa forums Varšavā un Latvijas–Ukrainas biznesa forums Kijivā. Vizītes mērķis ir stiprināt ekonomisko sadarbību ar abām valstīm, veicināt jaunas partnerības un paplašināt Latvijas uzņēmumu eksporta un sadarbības iespējas aizsardzības, tehnoloģiju un enerģētikas jomās.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Biznesa forumi Polijā un Ukrainā ir mērķtiecīgs solis, lai stiprinātu Latvijas uzņēmumu klātbūtni ārvalstu tirgos un veidotu jaunus sadarbības projektus nozarēs, kurās šobrīd ir augsts pieprasījums pēc inovatīviem un drošību stiprinošiem risinājumiem. Polija ir liels un nozīmīgs tirgus ar plašu sadarbības potenciālu, savukārt Ukrainā Latvijas uzņēmumu zināšanas un tehnoloģijas var sniegt praktisku ieguldījumu gan valsts noturības stiprināšanā, gan nākotnes attīstībā.”
Nedēļas otrajā pusē Varšavā plānotais Latvijas–Polijas biznesa forums pulcēs uzņēmējus, nozaru ekspertus un institūciju pārstāvjus no abām valstīm. Foruma programmā paredzēta atklāšanas sesija ar Latvijas un Polijas amatpersonu līdzdalību, prezentācijas par uzņēmējdarbības vidi abās valstīs, kā arī paneļdiskusijas par aizsardzību un drošību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) un informācijas tehnoloģijām (IT), kā arī enerģētikas sadarbības iespējām. Programmas noslēgumā paredzētas arī tīklošanās un uzņēmumu savstarpējās (B2B) tikšanās.
Polija ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem. Pērn abu valstu kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 3,94 miljardus eiro, ierindojot Poliju ceturtajā vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Eksports uz Poliju sasniedza 1,06 miljardus eiro, bet imports no Polijas – 2,88 miljardus eiro. Pērnā gada nogalē Polijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 275 miljoni eiro, savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Polijā – 132 miljoni eiro.
Vizītes laikā Latvija Polijā akcentēs sadarbības potenciālu aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģijās, digitālajos risinājumos, kiberdrošībā un enerģētikā. Šie virzieni atbilst gan foruma saturiskajam fokusam, gan Latvijas uzņēmumu interesēm un līdzšinējai sadarbības attīstībai ar Polijas partneriem.
LIAA direktore Ieva Jāgere: “Biznesa forumi Polijā un Ukrainā ir iespēja Latvijas uzņēmumiem mērķtiecīgi satikt un uzrunāt partnerus divos Latvijai stratēģiski svarīgos tirgos. Uzņēmumu interese apliecina, ka Latvijai ir konkurētspējīgs piedāvājums jomās, kur izšķiroša nozīme ir inovācijām, uzticamībai un spējai piedāvāt praktiski izmantojamus risinājumus. Tieši šādas vizītes palīdz pārvērst kontaktus konkrētā sadarbībā ar pievienoto vērtību.” .
Pēc vizītes Polijā delegācija dosies uz Ukrainu, kur Kijivā notiks Latvijas–Ukrainas biznesa forums, kas būs vērsts praktiskas sadarbības paplašināšanai ar partneriem Ukrainā. Foruma programmā paredzēta abu valstu amatpersonu dalība, plenārsesija par Latvijas un Ukrainas biznesa saišu stiprināšanu, biznesa sesija par jaunām ekonomiskās sadarbības iespējām, kā arī paneļdiskusijas par aizsardzību, enerģētiku un tehnoloģijām. Programma paredz arī tīklošanās iespējas, B2B kontaktus un atsevišķu darba sesiju Ukrainas uzņēmumiem.
Latvijas un Ukrainas ekonomiskā sadarbība saglabā nozīmīgu dinamiku arī sarežģītos apstākļos. Pērn Latvijas un Ukrainas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums bija 723,6 miljoni eiro. Eksports uz Ukrainu sasniedza 430,5 miljonus eiro, bet imports – 293,2 miljonus eiro. Savstarpējās tirdzniecības ar Ukrainu bilance Latvijai saglabājās pozitīva. 2025.gada gada noslēgumā Ukrainas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 295 miljoni eiro, savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Ukrainā – 144 miljoni eiro.
Arī līdzšinējā sadarbība ar Ukrainu ir devusi praktiskus rezultātus. Latvijas un Ukrainas biznesa forumu formāts jau iepriekš izmantots, lai veidotu tiešus kontaktus starp uzņēmumiem, institūcijām un nozaru partneriem, īpašu uzmanību pievēršot aizsardzības, enerģētikas un tehnoloģiju jomām. Arī šoreiz foruma darba kārtība veidota ar uzsvaru uz praktiski izmantojamu sadarbību un jaunu projektu attīstību.
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas: AK Consultante SIA, BALTĀS NAKTIS SIA, BELAM-RĪGA SIA, Brasa Defence Systems SIA, Easywood SIA, Eco Baltia Vide, EcoHeat Technologies SIA, Exonicus R&D SIA, FORTES SIA, Kaski SIA, AS Latvenergo, Latvijas Eksportētāju asociācija “The Red Jackets”, SIA Latvijas Mobilais Telefons, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Lesjofors Springs LV LSEZ SIA, AS Olpha, Playoff SIA, AS Rietumu Banka, RĪGAS DĪZELIS DG SIA, SGU LV SIA, Stiga RM SIA, SIA Tet, TETERS SIA, SIA Tilde un Ventspils brīvostas pārvalde. Delegācijas sastāvs atspoguļo plašu Latvijas piedāvājumu – no aizsardzības un duālā pielietojuma risinājumiem līdz IKT, enerģētikai, farmācijai, rūpniecībai un eksporta attīstības sadarbībai.
Vizīti organizē LIAA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un partnerorganizācijām Polijā un Ukrainā.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.
