Energoresursu cenas ir pieaugušas
Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā pieauga, investoriem pozitīvi reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa optimistiskajiem izteikumiem par sarunām ar Irānu un pievēršot maz uzmanības naftas cenu kāpumam.
Visi trīs galvenie ASV biržu indeksi pieauga, un indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" noslēdza tirdzniecības sesiju ar jauniem rekordiem.
Lai gan vēl "nav nekā konkrēta" saistībā ar Irānas karu, Trampa un citu personu izteikumi "izklausās konstruktīvi", sacīja "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs. "Katrā ziņā tirgus šeit gaida labu iznākumu."
Energoresursu cenas tomēr ir pieaugušas, kopš ASV un Izraēla 28. februārī sāka karu pret Irānu, jo Irāna bloķē Hormuza šaurumu.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 48 578,72 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 7041,28 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 24 102,70 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 10 589,99 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,1% līdz 8262,70 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX palielinājās par 0,4% līdz 24 154,47 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 3,7% līdz 94,69 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 4,7% līdz 99,39 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 2,5% līdz 42,42 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1799 līdz 1,1784 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3561 līdz 1,3529 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 159,00 līdz 159,14 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 87,00 līdz 87,09 pensiem par eiro.