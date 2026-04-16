EM sadarbībā ar izdevējiem gatavo priekšlikumus preses pieejamības uzlabošanai
Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Preses izdevēju asociāciju gatavo priekšlikumus preses pieejamības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem, sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Ministrs trešdien tikās ar Latvijas Preses izdevēju asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus un konkurences ierobežojumu mazināšanu preses pieejamībā mazumtirdzniecībā.
Valainis norādīja, ka tikšanās laikā izskatīti jautājumi par preses izvietošanu mazumtirdzniecības ķēdēs, kā arī iespējas kopīgi izstrādāt risinājumus, lai nodrošinātu preses pieejamību iedzīvotājiem. Viņš uzsvēra, ka ir izstrādāti vairāki priekšlikumi, kurus abas puses vienojušās tuvākajā laikā precizēt un publiskot.
Vienlaikus ministrs atzīmēja, ka asociācija kā problemātiskus jautājumus izcēlusi jaunos pasta tarifus, kuriem arī no EM puses būs pievērsta pastiprināta uzmanība. Tāpat aktualizēts jautājums par preses pieejamību mazumtirdzniecības vietās, lai nodrošinātu tās plašāku pieejamību sabiedrībai.
Valainis uzsvēra, ka informācijas pieejamība ir būtisks demokrātijas elements, īpaši reģionos un attālākās teritorijās. Pēc viņa teiktā, prese ir viens no pamata instrumentiem, kas nodrošina sabiedrības informētību, tādēļ identificētās problēmas šajā jomā ir nepieciešams risināt.
Latvijas Preses izdevēju asociācijas valdes loceklis Guntars Kļavinskis aģentūrai LETA atzina, ka ir vairākas veikalu ķēdes, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas tirgot preses izdevumus. Lielākā no tām esot "Lidl".
Kļavinskis sacīja, ka iemesli "Lidl" rīcībai asociācijai nav zināmi. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka preses izdevumu pieejamība pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam ir tostarp arī valsts drošības jautājums, tādēļ šāda mazumtirgotāja rīcība neesot izprotama.
Preses izdevēji ir gatavi turpināt sarunas ar "Lidl", lai mēģinātu panākt kādu vienošanos, bet, ja to neizdosies, tad varētu tikt gatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem". Ekonomikas ministrs esot apliecinājis gatavību šādus grozījumus virzīt.
Latvijas Preses izdevēju asociācija reģistrēta 1993. gadā. Asociācija ir sabiedriska organizācija, kas veicina drukāto mediju un izdevējdarbības nozares attīstību. Savā darbībā tā aizstāv organizācijas biedru intereses attiecībās ar publiskās varas, sabiedriskajām un privātajām institūcijām. Patlaban asociācijā ir 21 biedrs.