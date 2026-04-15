Vairāk nekā pusmiljons lietuviešu izstājušies no otrā līmeņa pensiju sistēmas
Kopš janvāra, kad Lietuvā stājās spēkā otrā līmeņa pensiju reforma, no sistēmas izstājušies aptuveni 525 000 cilvēku, tikmēr pensiju fondu aktīvi Lietuvā samazinājušies par aptuveni 4,2 miljardiem eiro, liecina Lietuvas Investīciju un pensiju fondu asociācijas (LIPFA) dati.
Pirmajā ceturksnī vidēji vienam cilvēkam tika izmaksāti aptuveni 5600 eiro, no kuriem 2700 eiro bija viņa paša iemaksas, bet 2900 - fondu gūtie ienākumi. Papildu pensijas uzkrājumus turpina 875 000 dalībnieku, bet iepriekš otrajā līmenī līdzekļus uzkrāja aptuveni 1,4 miljoni cilvēku.
Asociācijas dati liecina, ka vislielākais pieteikumu skaits par uzkrājumu pārtraukšanu un līdzekļu izņemšanu tika iesniegts janvārī, kad pieteikumu iesniedza vairāk nekā 300 000 cilvēku, vēlāk pieteikumu skaits samazinājās.
Februārī un martā pieteikumus iesniedza vairāk nekā 200 000 cilvēku, kuriem bija uzkrājumi, kas ir par trešdaļu mazāk nekā reformas pirmajā mēnesī. Vēl 2% jeb 62 500 šo mēnešu laikā izstājās no sistēmas smagu slimību vai nelielas uzkrātās summas dēļ, vai arī piecus gadus pirms pensionēšanās.
Saskaņā ar LIPFA datiem pirmajā ceturksnī 9700 iedzīvotāju jeb aptuveni 1% no visiem ieguldītājiem izņēma līdzekļus no saviem kontiem smagu slimību dēļ un to aktīvi sasniedza 76,8 miljonus eiro, apmēram 31 000 dalībnieku jeb 2% no visiem ieguldītājiem izņēma ceturto daļu no uzkrātās summas kopumā 55 miljonu eiro apmērā.
Vēl 24 700 cilvēku jeb aptuveni 2% no visiem ieguldītājiem izņēma līdzekļus no saviem uzkrājumiem, jo līdz pensijas vecumam bija palicis mazāk nekā pieci gadi vai arī viņi nebija uzkrājuši pusi no obligātās annuitātes summas. Tādi aktīvi veidoja 124 miljonus eiro.
Daļa līdzekļu tika izmaksāta iedzīvotājiem, daļa valsts sociālās apdrošināšanas fondam "SoDra".
Saskaņā ar LIPFA datiem, pašlaik pensiju fondu aktīvi ir aptuveni 10,2 miljardi eiro. Pēc gada pirmā ceturkšņa iedzīvotājiem tiks izmaksāti aptuveni 2,9 miljardi eiro uzkrāto līdzekļu, no kuriem aptuveni 1,4 miljardi eiro ir iedzīvotāju iemaksas, bet vēl aptuveni 1,5 miljardi eiro - ieguldījumu ienākumi. Kopumā aptuveni 1,3 miljardi eiro tiks pārskaitīti "SoDra", šie līdzekļi tiks konvertēti aprēķina vienībās un nākotnē veicinās vecuma pensiju palielināšanu.
Pagājušajā gadā Seims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no 2026. gada janvāra līdz 2027. gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā līmeņa pensiju fondos, kopā ar ieguldījumu ienākumiem.
Pēc reformas stāšanās spēkā iedzīvotāji, kuri izvēlējušies turpināt uzkrāšanu, var turpināt iemaksāt standarta 3% no savas algas vai izņemt daļu līdzekļu.
To var izdarīt, vienreiz izņemot līdz 25% no uzkrātās summas (ne vairāk kā iemaksātā summa), kā arī visus līdzekļus, ja ir uzkrāta līdz pusei no obligātās pensijas summas vai līdz pensijas sasniegšanai ir palikuši mazāk nekā pieci gadi.