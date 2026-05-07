Degvielas cenas Latvijā vairs nekāpj, bet autovadītājiem priecāties vēl pāragri
Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena un 95. markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā nemainījās, liecina Eiropas Komisijas (EK) apkopotie dati.
Šonedēļ publiskotā EK informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna nedēļā no 27. aprīļa līdz 3. maijam maksāja vidēji 1,784 eiro. Nedēļu iepriekš 95. markas benzīna vidējā cena bija tāda pati - 1,784 eiro par litru, bet vēl pirms nedēļas - 1,791 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 1,921 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija tādi pati - 1,921 eiro par litru, bet vēl nedēļu iepriekš - 2,06 eiro par litru.
Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 18,4%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena ir palielinājusies par 28,9%
Jau ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam.
Dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.
Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas iepriekšējais rekords bija 2022. gadā nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam - 2,108 eiro par litru.
EK ik nedēļu apkopo dalībvalstu datus par vidējām degvielas cenām.