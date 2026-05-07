Mūzikā 65 gadu vecumā atgriežas Arnis Mednis - ieplānots komponista garīgās mūzikas koncerts
Mūziķis Arnis Mednis savā 65 gadu jubilejas gadā atgriežas mūzikā ar garīgās mūzikas koncerta programmu, kas tapusi laikā, kad mākslinieks pārdzīvojis savu atgriešanos ne tikai dzīvē, bet arī mūzikā.
Komponists aicina ikvienu sava talanta cienītaju, draugus un kolēģus uz īpašu garīgās mūzikas vakaru – nakts koncertu “Zilākalna mesa”. Šis ir skaņdarbs, kas iepriekš bija pazīstams ar nosaukumu “Roka mesa”, tagad radīts ērģelēm, sintezatoram un solistam, apvienojot tradicionālo baznīcas mūziku ar mūsdienīgām muzikālām izpausmēm.
Skaņdarba pamatā ir tradicionālās mesas daļas – Kyrie eleison (Kungs apžēlojies), Gloria in excelsis Deo (Gods Dievam augstībā), Credo (Ticu), Sanctus (Svēts), Benedictus (Slavēts), Agnus Dei (Dieva jērs) un Pie Jesu. Tradicionālajā un ierastajā baznīcas ērģeļu izpildījumā ieskanēsies rokmūzikai raksturīgi akordi un intonācijas, kuras paspilgtinās sintezatora un vokūdera improvizācijas.
Arnis Mednis pirms un pēc pārciestā insulta
Šāda muzikālā sintēze rada īpašu, laikmetīgu garīgās mūzikas skanējumu, kas vienlaikus saglabā cieņu pret baznīcas mūzikas tradīciju.
Koncerta ērģeļu partiju izpildīs starptautiski pazīstamais ērģelnieks Aivars Kalējs, pie sintezatora muzicēs pats skaņdarba autors Arnis Mednis, savukārt solistes lomā uzstāsies dziedātāja Arnita Eglīte, kura koncertē gan Latvijā, gan Itālijā.
Vakara programmā līdzās “Zilākalna mesai” izskanēs arī skaistākās klasiskās garīgās mūzikas pērles – Šūberta “Ave Maria”, Franka “Panis Angelicus”, kā arī J.S.Baha Tokāta un citi skaņdarbi.
Koncertu papildinās gaismu projekcijas un sveču gaisma, kas radīs īpašu garīgās mūzikas nakts atmosfēru vēsturiskajā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Koncerts notiks vienā daļā.
D.Mazvērsīte: “Reti kurš piedzīvojis tik plašu muzikālo evolūciju kā šis cilvēks – orķestris: dziedātājs, komponists, pianists, aranžētājs, producents Arnis Mednis. Viņam Dievs devis ne tikai izcilu talantu mūzikā, bet arī talantu pārsteigt – gan ar „vismelnāko” grupu Latvijā – “Odis”, gan Baltijas valstu mūziķu blūza projektu “Amber Blues” (1996) minidiska formātā; ar personisko transformāciju lipīgu šlāgeru autora ādā seriālā “Sirdsmīļā Monika” un elitāra džeza kluba atvēršanu Rīgas centrā.
1990. gadā saņemtā Lielā balva festivālā “Liepājas dzintars”. “Odis” un Mednis ieguvuši arī “Grand Prix” starptautiskajā festivālā “Jūrmala ‘93”, izcīnījuši 1.vietu Sopotas festivālā Polijā, festivālā “Brasov ‘93” Rumānijā saņēmuši speciālbalvu par dziesmu “Shadows and Rain”, un par saviem izcilajiem sasniegumiem mūzikā Arnis godināts ar Latvijas Lielo mūzikas balvu ‘93.
Deviņdesmitajos Mednis ar koncertiem izmaļ vai pusi Eiropas, pēc blūza kaislībām aizraujas ar kosmisko roku projektā “ExPatriots” un ļoti nopietni nododas studijas producenta darbam, kas īstenots 37 albumos. 2001. gadā kā dziedātājs Arnis sajūsmina duetā “Not To Fall Again” ar Lindu Leen un atzīmējas Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu “Too Much”. Saikne ar jauno paaudzi savīta arī, radot meiteņu grupu “4. elements” un sacerot dziesmas izrādēm “Pepija Garzeķe” (2002) un “Superdetektīvs Blumkvists” (2003).
Savā neprātīgi straujajā skrējienā mūziķis ir uz laiku apturēts, bet paveikts jau ārkārtīgi daudz… Arnis Mednis aicina būt kopā koncertā.
