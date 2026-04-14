Par 3,82 miljoniem eiro pārdos 49,99% "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju
Otrdien noslēgts līgums par "Rīgas satiksmes" meitas kompānijai SIA "Rīgas acs" piederošo 49,99% AS "Rīgas starptautiskā autoosta" akciju pārdošanu SIA "Rivaro Holding" par 3,82 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
"Rivaro Holding" sniegtā informācija liecina, ka "Rīgas starptautiskās autoostas" darbība tiks saglabāta esošajā atrašanās vietā, vienlaikus autoostas attīstībā un konkurētspējas stiprināšanā plānots investēt virs pieciem miljoniem eiro. "Rīgas starptautiskā autoosta" apkalpo arī Jelgavas autoostu, liecina informācija kompānijas mājaslapā.
"Rivaro Holding" uz pusēm pieder Sergejam un Vasilijam Serdjukoviem. Sergejam Serdjukovam līdz šim jau piederēja 25,41% "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju un viņš ieņem arī uzņēmuma padomes locekļa amatu. Ņemot vērā šo apstākli, pircējam esot izpratne par nepieciešamajām darbībām veiksmīgākai autoostas attīstībai.
Kā skaidro "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, šis darījums ir loģisks solis, īstenojot Rīgas domes lēmumu par līdzdalības izbeigšanu un fokusējoties uz uzņēmuma pamatdarbību - sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu.
"Pārdošanas process tika organizēts atklāti un konkurences apstākļos, kas ļāva sasniegt finansiāli izdevīgāko rezultātu," uzsver Innusa.
Savukārt "Rivaro Holding" līdzīpašnieks Vasilijs Serdjukovs norāda, ka uz Rīgas starptautisko autoostu raugās kā uz būtisku daļu no Rīgas nākotnes transporta mezgla - ciešā sasaistē ar "Rail Baltica", pilsētas sabiedrisko transportu, Centrāltirgu, vēsturisko centru un visas apkārtējās teritorijas attīstību.
"Mūsu pirmais uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma stabilu un nepārtrauktu darbību. Tālākai attīstībai jānotiek pakāpeniski - uzlabojot infrastruktūras kvalitāti, ērtības pasažieriem un pārvadātājiem, kā arī stiprinot autoostas lomu kā nozīmīgam pilsētvides objektam, ar kuru rīdzinieki un pilsētas viesi var lepoties," paziņojumā citēts Serdjukovs.
Viņš pauž pārliecību, ka šāds objekts var attīstīties ciešā koordinācijā ar uzņēmuma esošo vadību, transporta nozares institūcijām un Rīgas domi.
Pārdošanas procesu organizēja audita un biznesa konsultāciju uzņēmums SIA "KPMG Baltics" sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju "KPMG Law".
Kā skaidro "KPMG Baltics" partneris biznesa konsultāciju nodaļā Artūrs Petrovs, pārdošanas procesā tika veikta mērķtiecīga un visaptveroša investoru uzrunāšana, sazinoties ar 109 potenciālajiem investoriem - gan stratēģiskajiem, gan finanšu investoriem Latvijā un Eiropā. No tiem septiņi investori parakstīja konfidencialitātes līgumus, četri iesniedza nesaistošus piedāvājumus, bet divi - saistošus piedāvājumus.
"Par pircēju tika izvēlēts "Rivaro Holding", kas iesniedza finansiāli un stratēģiski izdevīgāko piedāvājumu," norāda Petrovs.
Papildus individuālajai investoru uzrunāšanai tika nodrošināta arī publiska informācijas izplatīšana, izsludinot akciju pārdošanas procesu masu medijos un nodrošinot iespēju jebkuram ieinteresētajam investoram pieteikt dalību procesā. Šāda pieeja ļāvusi nodrošināt plašu konkurenci un caurspīdīgu atlases procesu.
Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma prasībām akcionāra maiņai nacionālajai drošībai nozīmīgā kapitālsabiedrībā ir jāsaņem Ministru kabineta atļauja. Darījuma īstenošanai vēl nepieciešams informēt pārējos akcionārus un nodrošināt tiem pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespēju, kā arī izpildīt citus līgumā paredzētos priekšnosacījumus, pēc kā tiks veikta akciju nodošana pircējam.
Vēl 10,32% "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju īpašniece ir Andrejam Visockim pastarpināti piederošā SIA "KG tehnoloģijas", 2,75% akciju pieder autobusu pārvadātājam AS "Nordeka", 2,45% - Visocka uzņēmumam SIA "V Investment", bet kopumā vēl 9,08% - citām fiziskām personām, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.
"Rīgas satiksmei" pieder 100% "Rīgas acs" kapitāldaļu. Pēc darījuma noslēgšanas "Rīgas acs" tiks likvidēta.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija "Rīgas acs" pamatkapitāls ir 721 393 eiro. Uzņēmums 2024. gadā strādāja bez apgrozījuma un ar 485 830 eiro peļņu.
Kā ziņots, 2024. gada martā Rīgas dome atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acī", veicot meitas kompānijas likvidāciju.
"Rīgas acs" tika dibināta 2011. gada augustā ar mērķi nodrošināt Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas izveidi, darbību un pieejamību, kā arī izvietot sabiedrībai noderīgu informāciju un komercinformāciju sabiedrisko transportlīdzekļu monitoros.
To paredzēja starp "Rīgas satiksmi" un "Rīgas aci" noslēgtais līgums. 2024. gada 7. februārī tika noslēgta vienošanās par šī līguma izbeigšanu. Izveidotā sistēma un apakšsistēmas, iekārtas un programmu sastāvdaļas un dokumentācija nodotas "Rīgas satiksmei".